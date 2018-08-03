banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Spor Okulları Başarıya Doymuyor

Kocaeli Wushu kung fu -Kıck Boks il temsilciliği tarafından düzenlenen İller arası - Wushu Kung-Fu şampiyonası geçtiğimiz günlerde, Kocaeli Hasan Gemici Kapalı spor salonunda gerçekleştirildi.

Spor Okulları Başarıya Doymuyor

03 Ağustos 2018 Cuma 16:12

banner346
Yarışmaya Sakarya, Yalova, Kahramanmaraş ve Kocaeli’nin aralarında olduğu toplamda 180 sporcu katılım sağladı.

Dilovası Belediyesi Wushu kung fu -Kıck Boks Takımıda 26 sporcuyla turnuvaya katıldı

Dilovası Belediyesi Wushu kung fu -Kıck Boks Hocası Hasan Yıldız Yönetimindeki Dilovası Ekibi Bu yarışmada 3 Adet Birincilik Kupası ve 12 Birincilik, 8 İkincilik, 6 tanede üçüncülük madalyası kazanarak önemli başarılar elde etti.

Dilovası Belediyesi Wushu kung fu -Kıck Boks Hocası Hasan Yıldız, Yarışmaya katılan sporcularımızı tebrik ediyorum, Girdiğimiz tüm yarışmalarda bize hiç zaman desteğini esirgemeyen, Başta Dilovası Belediye başkanımız Sayın Ali Toltar olmak üzere, Belediye Spor Kulübü Başkanı Recep Laç ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Spor OkullarıDilovasıWushuKung FuKick BoksGebzeGebze Gazetesi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOTO’dan, AK Parti’ye ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti KOTO’dan, AK Parti’ye ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti
Çayırova Kurban Bayramına Hazır Çayırova Kurban Bayramına Hazır
Bedelli Kılavuzu Yayımladı Bedelli Kılavuzu Yayımladı
Aksoy, “Her Atık Çöp Değildir” Aksoy, “Her Atık Çöp Değildir”
Tüketici Hakem Heyetleri Yeniden Yapılandırıldı Tüketici Hakem Heyetleri Yeniden Yapılandırıldı
ASIL LEZZET DEĞİL CENNET(14) ASIL LEZZET DEĞİL CENNET(14)
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

KOTO’dan, AK Parti’ye ‘Hayırlı Olsun’...
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanlığı görevine...

Haberi Oku