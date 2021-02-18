Spor ve Polis Akademisi Hazırlık Kursları Devam Ediyor





Geçtiğimiz yıl düzenlenen kurslara katılan 50 öğrenciden TYT’de başarılı olan 15 genci çeşitli üniversitelere yerleştiren Çayırova Belediyesi, gençleri geleceğe hazırlamak ve meslek sahibi olması için bu yılda spor ve polis akademisi hazırlık kursları düzenledi. Çayırova Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’na kayıtları devam eden kurslar hafta içi Salı ve Perşembe günleri 14:00-15:30 saatleri arasında gerçekleşiyor. Çalışanlar için hafta içi 18.00-19:30 saatleri arasında düzenlenen ücretsiz kurslarda öğrenciler beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği, Rekreasyon, Milli Savunma Üniversitesi, Polis Özel Harekât, bekçilik ve Jandarma Özel Harekât sınavlarına hazırlanıyor. 62 öğrencinin eğitim aldığı kurslara katılanlar kondisyon ve parkur çalışmalarını Çayırova Kapalı Spor Salonu ve Kuştepe Stadyumu’nda yapıyor. Kursa katılmak isteyenler Çayırova Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna kayıt yaptırabiliyor.















