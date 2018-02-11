Spora Başladılar Sigarayı Bıraktılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Türkiye’ye model olan “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesinde, spora başlayan birçok Anne sigarayı bıraktı. Türkiye’ye örnek olan projeyle evde televizyon karşısında oturan, sosyal hayattan uzak, bu nedenlerden dolayı tansiyon, şeker ve obezite gibi birçok hastalığa yakalanan ev hanımlarının, spor yaparak sağlıklı bir hayata kavuşması amaçlanıyor.

DÜZENLİ SPOR SONRASINDA SİGARAYI BIRAKTILAR

Büyükşehir Belediyesince başlatılan “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesince spora başlayan birçok anne sigarayı bıraktı ve sigarayı bırakmayı tavsiye etti. Projeyle spora başlayan Nezahet Eser “ Çocuklarım okula gidince evde tek başıma kalıyordum. Kendimi sağlıksız ve mutsuz hissediyordum. Evden Okula Haydi Anneler Spora projesiyle tanıştım. Sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya başladım. Sigaranın bana zarar verdiğini ve sağlığımı çok etkilediğini anladım. Projenin, hocaların ve ailemin desteğiyle sigarayı bıraktım. Artık daha sağlıklı ve daha mutluyum” dedi.

HAYATA POZİTİF BAKIYORUM

Bir diğer spora başlayan anne Hacer Uzuner “Evden Okula Haydi Anneler Spora projesiyle tanıştıktan sonra düzenli bir şekilde spor yapmaya başladım. Sigaranın bana çok zarar verdiğini ve sağlığımı tehdit ettiğinin farkına vardım. Sporla, proje kapsamındaki hocalarımın ve ailemin desteğiyle sigarayı bırakmayı başardım. Şimdi sağlıklı ve hayata pozitif bakıyorum” dedi.

SİGARA VE OBEZİTE BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLUYOR

Sigara ve obezite insanların günlük yaşamlarını etkilemesinin yanında birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Sigara birçok kanser hastalığının yanı sıra özellikle yüzde 95 oranında akciğer kanserine neden oluyor. Sigara ayrıca solunum yolu, kalp damar, nörolojik, bağışıklık sistemi, sindirim sistemi ve diş hastalıkları gibi birçok hastalığa neden oluyor. Günümüzde önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci önemli nedeni obezite oluşturuyor.

SİGARA İÇİNLERİN ORANI AZALIYOR

Türkiye genelindeki birçok devlet ve özel kuruluşların vatandaşları sigarayı bırakma konusundaki çalışmaları fayda sağlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Küresel Yetişkin Tütün Araştırması 2012”’na göre Türkiye’de toplam olarak 14,8 milyon kişi (%27,1) tütün ürünü kullanıyor. Tütün kullanım sıklığı erkeklerde (%41,5) kadınlara göre (%13,1) daha yüksek olarak dikkat çekiyor. Tütün ürünü kullananlar içinde %23,8’lik bölüm her gün tütün kullanıyor (erkeklerin %37,3’ü, kadınların %10,7’si). Tütün ürünü kullananların en büyük bölümü (%94,8) mamul sigara içmekte olup sadece %0,8 kadarı nargile içmeyi tercih ediyor. Sigara kullanımı hem erkeklerde (2008 yılındaki %47,9 iken 2012 yılında %41,5) hem de kadınlarda (2008 yılında %15,2 iken 2012 yılında %13,1%) benzer olarak anlamlı bir şekilde azalıyor .