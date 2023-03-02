Sporcu Beslenmesinde Magnezyum Desteğinin Önemi

Magnezyum kas kasılmasını ve karbonhidratların enerjiye dönüşümünü kontrol eden bir mineral olmasından dolayı spor yapan bireyler için ayrı bir öneme sahiptir. Aktivite sonrası çabuk yorulma, performansta azalma ve şiddetli kas krampları magnezyum eksikliğinde görülebilen şikayetlerdendir. Yapılan araştırmalarda magnezyumun, spor yapan bireylerde hücresel metabolizmayı geliştirdiği, kas dayanıklılığını ve gücünü arttırdığı gözlemlenmiştir.





Magnezyum vücudun kendisinde sentezlenememesi sebebi ile dışarıdan alınması gereken bir mineraldir. Oksijen kullanımı, enerji üretimi, kasların gevşemesi, elektrolit dengesi gibi kas fonksiyonunu etkileyen birçok role sahip olmasından dolayı eksikliğinde veya yetersiz alımında sporcuda performans yönünden olumsuz etkiler oluşabilmektedir.





Antrenman esnasında kas krampları, kas ağrısı, uzun süren kas yorgunluğu, dinlenmemiş şekilde uyanma şikayetlerini yaşayan sporcuların magnezyum seviyelerine baktırmaları ve eksikliği söz konusu ise bir sağlık profesyonelinin görüşü ile birlikte magnezyum takviyesi kullanmaları gerekebilir.





Sporcular için magnezyumun faydalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;





1- Kas kuvveti





Magnezyum yetersizliği kasların protein sentez kapasitesini olumsuz etkiler. Kas kitlesini artırmak ve daha hızlı toparlanma sağlayıp iyi bir performansa erişmek için magnezyumun vücudumuzda optimum seviyede olmasını sağlamak gerekmektedir.





2- Vücut kompozisyonu





Optimum magnezyum seviyeleri metabolik etkileri ile kas gelişimini sağlayarak, daha ince ve yağsız vücut kompozisyonuna ulaşabilmeyi hızlandırır.





3- Toparlanma





Toparlanma, kasların bir sonraki antrenman için güçlü ve dinlenmiş şekilde hazır olmasıdır. Yeterli magnezyum seviyeleri, kaslarda enerji depolarının yenilenmesini ve kasların gevşemelerini sağlamaktadır.





Magnezyum ve kolajenin bir arada kullanılması, vücut üzerindeki dokuların ve bu dokuların fonksiyonlarının korunmasını sağlar. Vücuda alınan magnezyum, kas ve kemik yapısını koruyarak protein sentezinin yapılmasına katkıda bulunur. Bunun kolajen ile birlikte kullanılıyor olması ile beraber saç, tırnak ve eklemlerin de korunması ile birlikte işlevselliği de sağlanmış olur. Kolajen ve magnezyum kombinasyonu kortikal kemik oluşumuna destek olur.





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