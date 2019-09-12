Sporcu Dönmez’e En Anlamlı Hediye

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor. Amatör spor dalları başta olmak üzere gençlerin bir spor dalıyla uğraşmasının kötü alışkanlıklardan uzak durmasına katkı sağlayacağını her fırsatta dile getiren Başkan Büyükgöz, imkanlar doğrultusunda sporculara destek olmayı da sürdürüyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, amatör olarak bisiklet sporu ile ilgilenen ve turnuvalara katılmaya başlayan Ahmet Dönmez’e özel olarak yapılmış bir bisiklet hediye etti. Eski bisikletinin artık yeterli gelmediğini bu sebeple yeni bisikletin kendisi için çok faydalı olacağını ifade eden Ahmet Dönmez, “Başkanımıza tüm engelli arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum” dedi. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, “Başarılarının devamını, tüm engelli kardeşlerimize örnek olmanı diliyorum” dedi. Engelli sporcu Ahmet Dönmez’e AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da başarılar diledi.