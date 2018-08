Sporcular İçin Gebze'de Modern Tesis

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’ye tam donanımlı sporcu eğitim merkezi kazandırıyor. Pek çok spor dalında sporcu yetişmesine imkân verecek olan tesis Gebze bölgesinde yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor merkezi olacak. Gebze Hacı Halil Mahallesi’nde yapılan eğitim merkezi, toplam 15 bin 590 metrekare alanda inşa ediliyor. Eğitim merkezi Gebze D-100 yan yol kenarında yer alıyor.

İNŞA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

A, B ve C blok temel imalatları biten yapının A blok temel üstü katı tamamlandı. B Blok kotu döşemeleri ile birlikte yapıldı. C Blok kotu kolon perde imalatı tamamlanırken A blok kotu döşeme betonu döküldü. C blokta temel dolgu çalışmaları devam ediyor. Yapıda 34 adet fore kazık imalatına başlandı. Bodrum kat, alt zemin, zemin ve bir kat şeklinde yapılan eğitim merkezi tamamlandığında pek çok branşta eğitim verecek.

ANTRENMAN SALONLARI

Dört kat şeklinde inşa edilen yapının alt zemin katı 3 bin 752 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Bu bölümde kat fuayesi, güreş salonu, judo salonu, karate ve okçuluk salonu yer alacak. Her branş için ayrı soyunma ve duş alanları bulunacak. Antrenör odaları ve 210 kişilik seminer salonu bu katın bölümlerinden olacak.







ÇOCUK BAKIM ALANI

Yapının üst zemin katı 3 bin 730 metrekare ölçülerinde olacak. Bu bölümde giriş fuayesi, jimnastik salonu, eskrim salonu, masa tenisi salonu, bayanlar fitness salonu, bayanlar plates salonu yapılacak. Her branş için soyunma ve duş alanları ile gündüz bakım ve çocuk oyun alanı ile kafeterya yer alacak.

SEYİRCİ TRİBÜNÜ VE OTOPARK

Merkezin 2 bin 502 metrekarelik birinci katında da boks salonu, tekvando salonu, rezerv spor salonu, soyunma ve duş alanları bulunacak. Bu bölüm idari birimler toplantı odası ve 120 kişilik seyirci tribününü barındıracak. Bodrum kat mahallerinde ise ısıtma ve soğutma sistemleri yer alacak. Merkezin ayrıca 138 araçlık bir de açık otoparkı bulunacak.