Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çocuk Sevgi Evleri’ndeki bireyler için “Sporla Bağlan Hayata” projesi başlattı. Çocuk gruplarına haftalık programlar hazırlanırken spor okulları antrenörleri eşliğinde dersler yapılıyor.

ÇOCUK SEVGİ EVLERİNDEKİ BİREYLER

Sporla Bağlan Hayata projesi, Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılıyor. Proje, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çocuk Sevgi Evlerindeki bireylere yönelik yapılıyor. Projenin amacı ise bireylerin fiziksel gelişimlerini desteklemek, duygu durumlarını spor yoluyla iyileştirmek, farklı branşlarla tanışmalarını, verimli ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak.

COVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Kocaeli’nin birçok bölgesinde bulunan çocuk sevgi evlerinde başlayan projeye Büyükşehir Belediyesi personeli olan 30 spor eğitmeniyle gerçekleştiriliyor. Kurumlara giden spor eğitmenleri tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün tüm önlemlerini hassas bir şekilde uyguluyor. Öncelikle test olan eğitmenler testleri negatif çıktığı takdirde sevgi evlerine gidiyor. Burada da bireylerle sosyal mesafe, temizlik ve maske kuralını ihlal etmiyor.





SPOR VE SEVGİ

Spor ve sevgi kavramlarının üzerinde duran Büyükşehir eğitmenleri sevgiyle spor yapmanın önemini Çocuk Sevgi Evlerindeki bireylere aktarıyor. Evlerde yapılan branşlar ise katılımcılar için hem eğlenceli hem de eğitici oluyor. Çocuk Sevgi Evlerinde; Cimnastik, Satranç, Masa Tenisi, Badminton, Taekwondo, Judo, Basketbol, Voleybol, Futbol, Ayak Tenisi, Drama, Bocce, Step-aeorbik, Pilates, Eğlenceli Atletizm ve İzcilik sporları yapılıyor.

PROJENİN UYGULANACAĞI KURUMLAR

Sporla Bağlan Hayata Kocaeli’de faaliyet sürdüren birçok Çocuk Sevgi Evinde uygulanıyor. Proje; Karamürsel Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası (Erkek Sevgi Evi), Gölcük Türk Alman Vakfı (Erkek Sevgi Evi), Gölcük Saraylı Çocuk Evleri (Erkek Sevgi Evi), Çayırova Çocuk Evleri (Kız Sevgi Evi), Kassel Şehri Yahya Kaptan Çocuk Evleri (Karma Sevgi Evi), İzmit ÇODEM (Çocuk Destekleme Merkezi) (Erkek) ve Kocaeli ÇODEM (Çocuk Destekleme Merkezi) (Kız) merkezlerde yapılıyor.