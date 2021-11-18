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Stad Yenileniyor, Havuz Yükseliyor!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in, özellikle gençlerin sportif faaliyetlerini artırmaları için ilçe genelinde başlattığı spor seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.

Stad Yenileniyor, Havuz Yükseliyor!

18 Kasım 2021 Perşembe 10:25

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonrası sözü alınarak, çalışmalarına başlanan; Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadı yenilemesi ve Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesi son hızla devam ediyor. 

YENİ YÜZÜYLE SPORCULARLA BULUŞACAK 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dilovası Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şehit Nihat Karadaş Stadı’nda başlatılan yenileme çalışmaları gece gündüz demeden devam ediyor. Saha zeminin ve tribünlerinin yenilenmesinin yanında yeni çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından Şehit Nihat Karadaş stadı modern ve yeni yüzüyle binlerce Dilovalı gence hizmet verecek.  

TAVŞANCIL YARI OLİMPİK HAVUZDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR 

Diğer taraftan bu yıl içerisinde temeli atılan Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda da çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. 1200 m2 alan üzerine 315 m2 kapalı havuz yapılacak. 20 araç kapasiteli açık otoparkı ve sosyal alanları olacak Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da kısa sürede bitirilerek Dilovası halkının hizmetine açılacak. 











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