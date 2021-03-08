Stadın çimleri, Gebze Doğu Kavşağı’na seriliyor

STADIN ÇİMLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Büyükşehir Belediyesi Gebze bölgesinin birçok yerindeki proje çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaeddin Kurt Stadı’nda yapılan yenileme çalışmaları kapsamında saha çimleri kaldırılıp rulo şeklinde sarılarak araçlara yükleniyor. Daha sonra saha çimleri Gebze Doğu Kavşağı’nda gerçekleştirilen çevre düzenlemesinde değerlendiriliyor.
6 BİN METREKARE ALANDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Doğu Kavşağı’nın 6 bin metrekarelik alanında çevre düzenlemesi yapıyor. Çalışma dahilinde alanda 400 adet fidan toprakla buluşturuldu. Ayrıca çevre düzenlemesi yapılan yerlere otomatik sulama sistemi kuruldu.