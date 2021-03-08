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Stadın çimleri, Gebze Doğu Kavşağı’na seriliyor

Yenileme çalışmaları kapsamında Gebze stadından kaldırılan saha çimleri, Gebze Doğu Kavşağı’nda gerçekleştirilen çevre düzenlemesinde kullanılıyor

Stadın çimleri, Gebze Doğu Kavşağı'na seriliyor

08 Mart 2021 Pazartesi 10:06

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve Gebze’nin ulaşımında önemli bir yere sahip olan Doğu Kavşağı’ndaki düzenleme aylar önce tamamlanmıştı. Yol çalışmaları sonrası kavşaktaki çevre düzenleme çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Gebze Alaeddin Kurt Stadı’ndaki yenileme kapsamında kaldırılan çimleri, Doğu Kavşağı’ndaki uygun olan yerlere seriyor.  

 

STADIN ÇİMLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi Gebze bölgesinin birçok yerindeki proje çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaeddin Kurt Stadı’nda yapılan yenileme çalışmaları kapsamında saha çimleri kaldırılıp rulo şeklinde sarılarak araçlara yükleniyor. Daha sonra saha çimleri Gebze Doğu Kavşağı’nda gerçekleştirilen çevre düzenlemesinde değerlendiriliyor.

 

6 BİN METREKARE ALANDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Doğu Kavşağı’nın 6 bin metrekarelik alanında çevre düzenlemesi yapıyor. Çalışma dahilinde alanda 400 adet fidan toprakla buluşturuldu. Ayrıca çevre düzenlemesi yapılan yerlere otomatik sulama sistemi kuruldu.






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