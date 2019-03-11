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Stadyuma Aktarmasız Ulaşım

Kocaeli Stadyumu’nun açıldığı tarihten itibaren Kocaelispor’un maç günleri özel ek seferler düzenleyen UlaşımPark, vatandaşları şehrin 3 farklı noktasından Kocaeli Stadyumu’na ulaşımını sağlıyor.

Stadyuma Aktarmasız Ulaşım

11 Mart 2019 Pazartesi 09:30

150KS numaralı hat ile Kirazlıyalı’dan başlayan yolculuk ile Hereke, Körfez, Derince, İzmit ve son olarak da Kocaeli Stadyumu’na taraftarların ulaşımı sağlanıyor. 750KS numaralı hatla da Karamürsel Otogar, Değirmendere, Gölcük, Başiskele ve devamında Kocaeli Stadyumu’na yolcular geliyor.

3 FARKLI NOKTADAN AKTARMASIZ ULAŞIM

Gün içerisinde ring görevini üstlenen bir diğer hat ise 15KS oluyor. Ring seferi düzenleyen 15KS numaralı hat, maç günleri gerek tramvayla gelen gerekse otogar çevresinde ikamet eden yolcuların stadyuma hızlı, güvenli ve aktarmasız ulaşımını sağlıyor. UlaşımPark; 150KS, 750KS ve 15 KS numaraları hatlarla, vatandaşları stadyuma götürmek için büyük bir çaba sarf ederek maç günü toplamda 10 otobüs ile taraftarların stadyuma ulaşımını sağlıyor.

OTOBÜSLERİN İÇİ ŞENLİK ALANI GİBİ

Kocaeli’nde taraftarları stadyuma ulaştırmak için koordineli bir şekilde çalışan UlaşımPark, maç günleri otobüslerinin içerisinin adeta şenlik alanı gibi olduğunu belirtiyor. Otobüslerden alınan ücret ise ek ücret alınmadan normal tarife üzerinden gerçekleştiriliyor. Maç günleri sosyal medya üzerinden otobüs saatleri hakkında duyurular yapan UlaşımPark, Kocaelispor taraftarını memnun etmeyi başarıyor.

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