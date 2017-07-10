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Stajyer Öğrencilere Eğitim Verildi

Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, yeni dönem stajyer öğrenciler için Güzel Gelecek Akademisi’nde oryantasyon eğitimi düzenlendi.

Stajyer Öğrencilere Eğitim Verildi

10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:29

Oryantasyon eğitimine katılan stajyer öğrencilere Gebze’nin tarihi, Gebze Belediyesinin Misyonu ve Vizyonu, iş güvenliği konularında eğitimler verildi. Stajyer öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce deneyim kazanmaları yönünde her türlü desteği sunan Gebze Belediyesi, staj sonrası da öğrencilere destek vermeyi sürdürüyor. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda staj eğitimleri biten öğrencilere, İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından daha sonraki dönemde de kariyer planlamaları ve iş yaşamına atılma konusunda destekte bulunuluyor. Gebze Belediyesi, staj eğitimini tamamlayarak iş hayatına atılan öğrencilere verdiği destek sayesinde istihdama da katkı sunuyor.

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