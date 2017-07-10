Stajyer Öğrencilere Eğitim Verildi

Oryantasyon eğitimine katılan stajyer öğrencilere Gebze’nin tarihi, Gebze Belediyesinin Misyonu ve Vizyonu, iş güvenliği konularında eğitimler verildi. Stajyer öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce deneyim kazanmaları yönünde her türlü desteği sunan Gebze Belediyesi, staj sonrası da öğrencilere destek vermeyi sürdürüyor. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda staj eğitimleri biten öğrencilere, İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından daha sonraki dönemde de kariyer planlamaları ve iş yaşamına atılma konusunda destekte bulunuluyor. Gebze Belediyesi, staj eğitimini tamamlayarak iş hayatına atılan öğrencilere verdiği destek sayesinde istihdama da katkı sunuyor.