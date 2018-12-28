'Star' Buluşmaları Kocaeli'de!

Kocaeli Fuarı Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonunda Gazeteci Yazar Selim Atalay’ın Moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Gazeteci Yazarlar; Resul Tosun, Sevil Nuriyeva, Selim Atalay ve çok sayıda davetli katıldı.

Program tanıtım filminin gösteriminin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın konuşmalarıyla devam etti.

Star Gazetesinin şehir buluşmaları programının Kocaeli’nin Türkiye genelindeki yerini daha net olarak ortaya çıkmasına da katkı sunacağını belirten Vali Hüseyin Aksoy; “Star Gazetesinin şehir buluşmaları kapsamında Kocaeli’nde bu programda sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğum ifade ediyor ve Star Gazetesine Kocaeli’de böyle bir program düzenlediği için de teşekkür ediyorum. Kocaeli, Türkiye’nin önemli bir şehri, nüfusu itibariyle baktığımızda onuncu büyükşehridir. 1 milyon 883 bin nüfusu olmasına rağmen ekonomik verilere baktığımızda Türkiye’de bazı sıralamalarda birinci, bazılarında ikinci olmak durumunda olan bir kenttir. Özellikle vergi gelirlerine baktığımızda bir önceki yıl toplanan vergi gelirlerinde İstanbul’dan sonra 69 milyarlık vergi geliriyle Kocaeli, Türkiye’de ikinci sırada yer almaktadır. İzmit Körfezi doğal bir liman ve 35 Limanıyla elleçlenen yükü itibari ile baktığımızda; Türkiye’de 73 milyon tonla en fazla elleçlenen yüke sahip bir kenttir. Biri kurulma aşamasında olmak üzere 13 organize sanayi bölgesi ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunan bir kenttir." dedi.



Konuşmasında Kocaeli'nin değerlerine de değinerek, "Kocaeli gümrüklerine baktığımızda gümrüklerde yapılan ithalat ve ihracatta Türkiye dış ticaretinin yaklaşık olarak %18’i Kocaeli gümrükleri üzerinden gerçekleştiriyor. Böylesine önemli ve Türkiye ekonomisine katkı sunan bu kentte yerel yönetimlerimizde büyük önem taşıyor. Bu anlamda büyükşehir belediyemizin öncülüğünde ilçe belediyelerimizle yürüttüğü önemli çalışmalar var. Sanayilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, odalarımızla ve diğer kurum ve kuruluşlarımızla koordineli çalışmaları büyük bir özveriyle Kocaeli’nde devam ettirmeye çalışıyoruz. İlimizde düzenlenen bu program; Kocaeli’nin nabzının tutulması ve tekrardan belirtmek istiyorum ki Türkiye genelinde Kocaeli’nin yerinin daha net olarak ortaya çıkmasına da katkı sunacağını değerlendiriyorum. Bu program için buraya gelen bütün yazarlarımıza, Star gazetemize tekrar teşekkür ediyorum.” diyen Aksoy,toplantının hayırlı olmasını diledi.



Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un konuşmalarının ardından Gazeteci Yazar Selim Atalay’ın Moderatörlüğünü üstlendiği “Yerel Seçimlere Doğru Türkiye” başlıklı konferansa geçildi