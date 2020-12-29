banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Stiletto

Kadınların vazgeçilmez ayakkabı modellerinden biri de stiletto olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı kombinler ile tamamlayıcı olarak en çok stiletto ayakkabı modelleri tercih edilmektedir. Değişen moda akımları ile sürekli güncellenerek tasarımlarda yer alan bu ayakkabıları çok severek kullanmaya devam edeceksiniz.

Stiletto

29 Aralık 2020 Salı 18:04

Farklı, renk, numara ve model seçenekleri ile tarzınızı yansıtabileceğiniz ayakkabılarınız ile istediğiniz her ortamda dikkatleri çekebilirsiniz. Bu ayakkabıların en güzel yanı spor veya çok şık olan kombinler içinde tercih edilebiliyor olmasıdır. Topuklu bir model olması ile de ayağınızda olduğu sürece sizi çok daha uzun ve alımlı gösterecektir. Tasarımlarda farklı çok sayıda model arasından mutlaka özel zevklerinizi yansıtan stilettoları bulacaksınızdır.

Stiletto Modelleri

Ayakkabılarınız kişisel beğenileriniz ve karakteriniz hakkında etrafa özel ipuçları veren parçalardandır. Kullandığınız kıyafet kadar ayakkabılarınız da şıkı ve özel olmalıdır. Stiletto modellerinin tasarımları her zaman şık olmak isteyenlere yöneliktir.

Farklı seçenekleri ile de farklı zevklere sahip olan kadınla hitap edecek modelleri tasarımlarda kolaylıkla bulabilirsiniz. Renk skalası ise çok geniş olan bu ayakkabılarda aradığınız tüm özellikleri bir arada bulabilirsiniz. Çok daha fazla seçenek için hemen https://www.berenberra.com/stiletto-ayakkabi adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tamir ettiği çekici kamyonetin altında kalan kişi öldü Tamir ettiği çekici kamyonetin altında kalan kişi...
Saç tıraşını beğenmeyen müşteri 2 kişiyi bıçakla yaraladı Saç tıraşını beğenmeyen müşteri 2 kişiyi...
Dijital Erkek Kol Saati Dijital Erkek Kol Saati
Özel Tasarım Bileklik Modelleri Özel Tasarım Bileklik Modelleri
Kent Genelinde Tüm Yol Ve Duraklar Temizleniyor Kent Genelinde Tüm Yol Ve Duraklar Temizleniyor
Başkan Şayir, can dostları unutmadı Başkan Şayir, can dostları unutmadı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Tamir ettiği çekici kamyonetin altında kalan...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tamir ettiği çekici kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Haberi Oku