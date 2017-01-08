STK’lar Gebze’de kan bağışladı!

**Gebze’de Sivil Toplum Kuruluşları kan bağışında bulundu. Kızılay’ın kan ihtiyacını göz önünde bulunduran Gebze’de ki bir çok Sivil toplum kuruluşu örnek bir çalışmaya imza atarak takdir topladı.

Türk Kızılay’ında kan bağışı stoklarının tükenmek üzere olması nedeniyle başlatılan kan bağışı kampanyalarına Gebze’de bulunan Sivil Toplum Kuruluşları da destek verdi. Gebze Kızılay Şubesi’nin öncülüğünde İlyasbey Caddesi’nde bulunan Kan Bağışı Merkezi’nde gerçekleşen kampanyaya İlkçev Gebze Şube Başkanı İlhan Kadıoğlu, İlim Yayma Cemiyeti Gebze Şube Başkanı Sedat Çelik, İnsan Medeniyet Hareketi Teşkilat Başkanı Rüstem Akyol, Eğitim Birsen Gebze Başkanı Azmi Tunç, Türkiye Gençlik Vakfı Gebze Temsilcisi H. İbrahim Dede, KYK Müdürü Resul Kotan, İHH Başkanı Turgut Veyisoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer katıldı.

KAN BAĞIŞINA DESTEK BEKLİYORUZ!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kızılay Gebze Şube Başkanı Oya Tuncel, “Bugün Kızılay ve STK’lar olarak kan bağışı kampanyası düzenledik. Gençlerimiz kan bağışında bulundu. Allah bağışlarını kabul etsin. Tüm Gebzelileri kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.