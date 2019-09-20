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STK’lardan Diyarbakır annelerine destek

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere, aralarında Kocaeli’nin bulunduğu 20 şehirden 117 sivil toplum kuruluşu destek verdiğini duyurdu.

STK'lardan Diyarbakır annelerine destek

20 Eylül 2019 Cuma 09:39

   STK Türkiye Aile Platformu'ndan (TÜRAP) yapılan açıklamada, aralarında Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İslam Dünyası STK'leri Birliği (İDSB), Bilim ve İnsan Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı ve İnsani Değerler Platformu'nun da yer aldığı 20 şehirden 117 STK'nin Diyarbakır annelerine destek verdiği bildirildi.


Bildiriye Kocaeli'den destek veren, Bir Umut Engelliler Derneği, Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği, Kentin Kadınları Platformu Derneği/KENT-KA, Kocaeli Şair ve Yazarlar Platformu/KOŞYAZ, Mehmet Ali Paşa Kadın Dayanışması Emek ve Kültür Derneği, Sevgi Melekleri Engelsiz Sanat Atölyesi'nin de aralarında bulunduğu 117 sivil toplum kuruluşunun yaptığı ortak açıklamada, Türkiye'de yıllardır devam eden terör sorununun, cesur ve kararlı annelerin attığı adımla farklı bir düzleme taşındığı belirtilerek, toplumsal barışı, huzuru ve güvenliği dinamitleyen terör örgütü PKK ve iş birlikçilerinin kirli düzenlerine çekmek istediği çocukların ailelerinin, bu yapının karşısında canları pahasına kahramanca durduğu vurgulandı.

"Sivil toplum kuruluşları olarak ailelerimizin yanındayız"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aileler oturuyor çünkü biliyorlar ki, okula gitmesi gereken çocuklar karanlık bir geleceğe doğru yol alıyor. Bu evlatlar, terör örgütü tarafından istismar ve şiddete uğrayacak, direndiğinde infaz edilecek. Henüz çocukluktan çıkmamışken veya gençliğinin en güzel günlerinde eline silah almaya zorlanarak bir ölüm makinesine dönüştürülmeye çalışılacak. Ailesinden, sevdiklerinden, yuvasından, okulundan ve değerlerinden koparılacak.

Aileler oturuyor çünkü görüyorlar ki, üzerilerine titredikleri yavrularını dağa taşıyan, kaçıran, beynini yıkayan, zorlayan ve bu kanlı terör örgütünün varlığıyla beslenen o insanların yaşam koşullarında hiçbir değişiklik olmayacak. Terör örgütünden bağımsız bir söylem geliştirmeyen, terörün maşası olan sözde siyasetçiler, aynı cümleleri kurmaya devam edecek, çözümsüzlük üretecek. Ama bu annelerin çocukları, ailelerinden uzakta, insani bir yaşam sürmeden 'terörist' olarak ölecek."

Aileler meydan okuyor. Aileler cesur, kararlı. Ülkemizin geleceği, çocuklarımız, gençlerimiz ve annelerimiz için bizler de sahadayız. Ülkemizin bütün çocuklarının değerli, yerlerinin de ailelerinin yanı olduğunu bu terör çarkının bütün dişlilerine annelerimizden aldığımız ilham ve cesaretle haykırıyoruz. Çocuk, bebek demeden sivillerin kanını döken, varlığını katliamlar, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, haraç toplama üzerine inşa eden bu terör örgütüne 'dur' demek, değerlerine bağlı, aydın, Hakk'a, vatanına ve insanına hizmet eden nesiller yetiştirmek için sivil toplum kuruluşları olarak ailelerimizin yanındayız."

Basın bildirisine Kocaeli'den destek veren STK'ların isimleri şunlar: Bir Umut Engelliler Derneği, Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği, Kentin Kadınları Platformu Derneği/KENT-KA, Kocaeli Şair ve Yazarlar Platformu/KOŞYAZ, Mehmet Ali Paşa Kadın Dayanışması Emek ve Kültür Derneği, Sevgi Melekleri Engelsiz Sanat Atölyesi,



AA
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