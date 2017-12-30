STK'lardan Hünkar Çayırı açıklaması

Üniversiteye, eğitime karşı olmadıklarını belirten Mehmet Irak, tarihi mekânın tahsis edilmesine karşı olduklarını belirterek, “Eğitim tabi ki önemli. Gebze’de Üniversite yapılması için bir çok alan varken tarihi değeri olan bir yerde bu düşünceye tepki gösteriyoruz. Göz göre göre böyle bir hataya müsaade etmeyecek, sessiz kalmayacak. Biz Üniversitenin açılacağı yere karşıyız. Bir gün gelecek kampüs yetmedi denilerek bu alan işgal edilecek ve bir bakacaksınız bu alan Otopark olmuş. Bu kentin büyüklerini göreve davet ediyor, tarihi dokuya dokunulmamasını istiyoruz.” Dedi.
Araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman Hünkar Çayırı'nın tarihi önemine değinerek burasının Türkiye'de ilk tarım bahçıvanlık ve ziraat okulunun kurulduğu alan olduğunu belirtti.Kahraman,sözlerine şöyle devam etti, Bu satışın iptal edileceğine inanıyorum dedi.
Son olarak Gazeteci Mustafa Kara, Başbakan yardımcısı Fikri ışığa seslendi. "Bu bölgeye sahip çıksın ve bu bölgedeki yanlışların üzerine gitsin" dedi.H
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