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STK'lardan Hünkar Çayırı açıklaması

Fatih’in Otağı ,Hünkar Çayırı’nın satışına tepki gösteren STK, Siyasi Partiler ve vatandaşlar Cuma Namazı kıldı ve ardından basın açıklaması yaptı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:10

  Fatih’in Otağı ,Hünkar Çayırı’nın satışına tepki gösteren STK, Siyasi Partiler ve vatandaşlar Cuma Namazı için Fatih’in  Otağı’nda buluştu. Gebzeliler hep bir ağızdan atılan yanlış adımdan geri dönülmesini istediler. Gebze ve Kocaeli gündemini sarsan Hünkar Çayırı’nın satışına Gebze ve Kocaeli’de ki STK’lar tepki gösterdi. CHP, Saadet Partisi’nin yanı  sıra AK Partili bazı siyasetçiler de Hünkar Çayırı’nın satışına tepki gösterenler arasında yer aldılar. Yaklaşık 500 kişi Cuma namazını Hünkar Çayırı’nda kalırken, STK’lar adına Kocaeli merkezli faaliyet gösteren Kars, Ardahan, Iğdır Vakfı Mehmet Irak açıklama yaptı.  

Üniversiteye, eğitime karşı olmadıklarını belirten Mehmet Irak, tarihi mekânın tahsis edilmesine karşı olduklarını belirterek,  “Eğitim tabi ki önemli. Gebze’de Üniversite yapılması için bir çok alan varken tarihi değeri olan bir yerde bu düşünceye tepki gösteriyoruz. Göz göre göre böyle bir hataya müsaade etmeyecek, sessiz kalmayacak. Biz Üniversitenin açılacağı yere karşıyız. Bir gün gelecek kampüs yetmedi denilerek bu alan işgal edilecek ve bir bakacaksınız bu alan Otopark olmuş. Bu kentin büyüklerini göreve davet ediyor, tarihi dokuya dokunulmamasını istiyoruz.” Dedi.

Araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman Hünkar Çayırı'nın tarihi önemine değinerek burasının  Türkiye'de ilk tarım bahçıvanlık ve ziraat okulunun kurulduğu alan olduğunu belirtti.Kahraman,sözlerine şöyle devam etti, Bu satışın iptal edileceğine inanıyorum dedi.

Son olarak Gazeteci Mustafa Kara, Başbakan yardımcısı Fikri ışığa seslendi. "Bu bölgeye sahip çıksın ve  bu bölgedeki yanlışların üzerine gitsin" dedi.H

Haber ve detaylarına https://www.youtube.com/watch?v=l3vD69GsUfw

linkinden ulaşabilirsiniz.

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