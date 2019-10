STK’ların her yararlı projesinde yanlarındayız

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın,

Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Asiye Aslan, KADEM Kocaeli Temsilcisi Asuman Sert, Çanakkale Şehitleri ve İstiklal Gazileri Varisleri Anma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nedim Gürünlüoğlu, Marmara Spina Bifida Tüm Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Özcan Nabi Ulusoy ile yönetimlerini makamında ayrı ayrı konuk etti. Sivil toplum kuruluşları ile olan buluşmalarına önem veren Başkan Büyükakın, sosyal alanlarda yapılan farkındalık çalışmalarına bu ziyaretler nedeniyle bir kez daha dikkat çekti.

“SORUMLULUK ALMAYA DEVAM EDİYORUZ, EDECEĞİZ”

İnsanların mutlu olduğu bir şehir hedefiyle çalıştıklarını konuklarına ifade eden Başkan Büyükakın, “İnsanımızın yaşadığı kenti çok sevmesi, eksikliklerine karşı duyarlı olması, yardımlaşmanın bir değer olduğu hissini bilen halkımızın sosyal alanlarda daha fazla görev almasını istiyoruz. Kocaelilerin bu duygulara sahip olduğunu yakinen de biliyorum. Her bir insanımız ilçemizde, mahallemizde, sokağımızda ve velhasıl uzanabildiği her yerde bu kentin çocuklarına, gençlerine, kadınlarına ve yaşlılarına daha fazla sahip çıkmasını istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal hizmetler alanı başta olmak üzere, aileler, engelliler, gençler ve kadınlar için sorumluluk almaya devam ediyoruz, edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızın kente dair sunacağı her yararlı projede ise yanlarındayız, destekçisiyiz” şeklinde konuştu.

ERKEN TANININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

“Yaşlılar, engelliler, gençler ve kadınlar için birçok projeyi üretiyoruz ve uyguluyoruz” ifadelerini kullanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, her sosyal konuda farkındalık çalışmalarıyla insanımızın var olan duyarlılığına katkı sunmak amacında olduklarını belirtti. Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Asiye Aslan ve yönetimiyle olan birlikteliğinde erken tanının önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Sosyal sorumluluk projelerine ilgimiz ile birlikte gönüllülük çalışmalarına desteğimiz artarak devam edecek. Farkındalık çalışmalarına da katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti.

ORTAK PROJELER ÜZERİNE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPTI

KADEM Kocaeli Temsilcisi Asuman Sert ve beraberindeki heyetle olan buluşmasında kadına şiddet ile mücadelede ilkokuldan itibaren verilen eğitim ile başlayan sürece dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çanakkale Şehitleri ve İstiklal Gazileri Varisleri Anma ve Yaşatma Derneği üyeleriyle de samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ülkemiz tarihine damga vurmuş, canını hiçe sayarak vatanını savunmuş her isme ve günümüzdeki temsilcilerine değer verdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, Marmara Spina Bifida Tüm Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Derneği ile de ortak projeler üzerine görüş alışverişi yaptı.