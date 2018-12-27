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'STK’ların Varlığı Bize Güç Veriyor!'

Başkan Karaosmanoğlu, İnsani Değerler Birliği yönetimini makamında kabul etti. Görüşmede kentin değerlerine dönük çalışmalar yapılmasının önemine değinildi.

'STK'ların Varlığı Bize Güç Veriyor!'

27 Aralık 2018 Perşembe 12:21

İDEBİR’in vefa sohbetleri, konferanslar, İngilizce, Arapça ve Osmanlıca dil kursları açtıklarını öğrenen Başkan Karaosmanoğlu, “Toplumun değerlerine sahip çıkan, nesillerin iyi yetişmesine katkı sunan STK’ların varlığı kentimize ve ülkemize güç vermektedir. İDEBİR’i bu hizmetlerinden ve özel çabasından dolayı kutluyorum” dedi.

‘’Gençlerin ülkemizin en büyük güvencesidir’’ vurgusu yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Tarihini, atasını tanıyan; kültürüne, özüne sahip çıkan toplumlar, dünya var oldukça yaşayacaklardır. Bu yüzdendir ki; zihinsel, bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı gençlerin yetişmesi için her zaman çalışacağız” ifadelerini sarf etti. Gençlik projelerinin STK’larla birlikte kentin dinamik sosyal çevrelerinin vereceği katkılarla güçleneceğini de söyleyen Karaosmanoğlu, “Geçmişini unutmayan, sağlıklı ve aynı zamanda geleceğe umutla bakan öncü ve örnek bir nesil yetiştirme arzusundayız. Bunu da İDEBİR gibi kurumlarımızın katkılarıyla gerçekleştireceğiz” diye konuştu.


“ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLERİ HAYATA GEÇİRDİK”

İstiklâl şairimiz ve Millî Marşımızın yazarı Merhum Mehmet Akif Ersoy’un sık sık dile getirdiği Asım’ın Nesli’nin bugün ülkemize yeşerdiğini de dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Değerlerini bilen bir neslin yetişmesi için Kocaeli’de 15 yıldır çok önemli hizmetleri hayata geçirdik. Çok şükür bunu da başardığımıza inanıyorum. Ancak yolumuz daha uzun. Daha güzel gençlik çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde de yapılacağına da inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyaret karşılıklı yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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