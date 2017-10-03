banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Su Altına Yolculuk

Bilim Merkezi’nde ‘’Su Altına Yolculuk’’ Kocaeli Bilim Merkezi’nde geçtiğimiz hafta sonu “Su Altına Yolculuk” etkinliği düzenledi.

Su Altına Yolculuk

03 Ekim 2017 Salı 11:41

Bilim Merkezi’nde ‘’Su Altına Yolculuk’’
03 Ekim 2017 - 11:07

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Bilim Merkezi, öğrencileri yine bilimin ilgi çeken yolculuğuna götüren bir etkinliğe imza attı. Yolculuk bu kez su altına gerçekleşti. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin körfezdeki canlıları incelediği Su Altına Yolculuk” etkinliğinde birçok ilginç etkinlik gerçekleşti. Su piresi Daphnia’nın mikroskopla incelenip kalp atışlarının gözlemlenmesi, balık yaşının hesaplanması bu etkinliklerden bazıları oldu. Deniz altında yaşayan canlılarla birlikte, deniz üstünde yaşayan canlıları da inceleyen öğrenciler, körfezdeki kuş türleri hakkında da bilgi edindi. 2 gün süren etkinliğe ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 240 kişi katıldı.

 

AKVARYUM OLUŞTURDULAR

Doğal süreçlerin bilimsel bakış açısıyla anlaşılmasını desteklemek amacıyla yapılan etkinlikte, öğrenciler öğrenmeyi, yaparak ve yaşayarak gerçekleştirdiler. Kurulan beş istasyonla dönüşümlü olarak alan incelemesi yapan öğrenciler akvaryum yapımı, balık yaşı öğrenme ve Daphnia su piresinin kalp atış sayısını gözlemleme atölye etkinliklerine katıldılar. Yapılan bilgilendirmelerden sonra öğrenciler balık akvaryumu oluşturdu. Tatlı su akvaryumunun içine renkli taşlar yerleştiren katılımcı öğrenciler daha sonra Japon balığını suya bırakarak balığa yem verdiler. Ayrıca etkinliğe katılan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Çevre Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli personel tarafından deniz kirliliği ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

 

DENİZ CANLILARI İNCELENDİ

Kocaeli Bilim Merkezi’nde “Su Altına Yolculuk” etkinliğinde ayrıca kurulan istasyonlarda alan bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bilgilendirme istasyonlarında deniz suyunu inceleyen öğrenciler, deniz suyunda Vernier kiti ile çözünmüş oksijen, pH, tuzluluk ölçümünü, uygulamalı olarak yaptılar. Daha sonra deniz kıyısını inceleme etkinliğiyle deniz suyundan alınan örnekte mikroskobik deniz canlıları (plankton, alg) gözlemlemesi yapıldı. Deniz canlılarının bulunduğu dokunma kabininde öğrenciler canlıları gözlemledi. Gözlemleme sırasında İzmit Körfezdeki balıklar, deniz kuşları hakkında da detaylı bilgilendirme yapıldı.

BALIĞIN PULU İLE YAŞINI HESAPLADILAR

Bilim Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler balık pulunu inceleyerek balığın yaşını da hesapladılar. Balığın üzerinden alınan pullar mikroskopla incelendikten sonra balığın kaç yaşında olduğu belirlendi. Çeşitli deneylerle deniz canlıları hakkında bilgi edinen öğrenciler Daphina su piresinin kalp atışlarını incelediler. Su, alkol, kafein ve adaçayı damlatılan Daphina’nn mikroskop alanında kalp atım sayıları incelendi. Öğrenciler meraklı ve heyecanlı gözlerle katıldığı etkinlikle ile adeta suyun altında yolculuğa çıkmış oldu.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Açıköğretim sınavlarında yeni dönem Açıköğretim sınavlarında yeni dönem
Su'daki kimyasal oranı Su'daki kimyasal oranı
Eylül ayı enasyon rakamları açıklandı Eylül ayı enasyon rakamları açıklandı
Oyuncak Müzesi Kocaeli'ye geliyor! Oyuncak Müzesi Kocaeli'ye geliyor!
Grup Gündoğarken Gebze'de Grup Gündoğarken Gebze'de
Kara Harp Okulu tarihinde bir ilk Kara Harp Okulu tarihinde bir ilk
Yukarı Çık

banner149

Açıköğretim sınavlarında yeni dönem
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Resmi...

Haberi Oku