Su Kaşiflerine Başkan Demirci’den Ödül

Geçtiğimiz aylarda BM. Unesco Londra’daki merkezinde düzenlenen ve 11 ülke finalistinin arasından birinci olarak hem Çayırova’yı hem de Türkiye’yi temsil eden kaşifler düzenlenen programla ödüllendirildiler. Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencilerinden oluşan minik kaşiflerin ödül töreninde su konusuna değinen Demirci, genç yaşlarda böyle anlamlı başarılar elde eden ve Dünya birincisi olan kaşifleri teker teker tebrik etti.

“ Tasarruf Etmeliyiz”

Kaşiflerin, su tasarrufu ve suya erişim noktalarındaki başarılı çalışmalarını hazırlamış oldukları sunumlarda dikkatle incelediğini dile getiren Demirci, böyle ilgili ve bilinçli gençlerin yetişmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Yerel yönetimler olarak tasarrufu çok önemsediklerini belirten Demirci, başta su olmak üzere tüm enerji kaynaklarının düzenli ve tasarruflu bir şekilde kullanılması yönünde de dikkat ettiklerini dile getirdi.

Su Kaşifleri Bisikletle Ödüllendirildi

Plaket ve hediye takdimi ile devam eden programda su kaşiflerine bisiklette hediye eden Demirci, minik kaşiflere projelerinde destek olmayı da sürdüreceklerini söyledi. Gençlerin her zaman sosyal ve kültürel projeler arasında yer alması gerektiğini vurgulayan Demirci, Çayırova’nın eğitim seviyesinin bu başarılarla daha üst seviyelere çıkacağını belirtti.