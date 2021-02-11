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Su Sayaç Ve Tesisatlarına Dikkat

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri beklenen soğuk havalarda su sayaç ve tesisatlarında donma tehlikesine karşı uyarılarda bulundu 8701 adet donan sayaca müdahale edildi

Su Sayaç Ve Tesisatlarına Dikkat

11 Şubat 2021 Perşembe 17:29

Kocaeli genelinde geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışıyla birlikte oluşan soğuk havanın etkisiyle genellikle kırsal alanlarda bulunan ve gerekli korunma önlemleri alınmayan su sayaçları, vana ve tesisat boruları donarak kullanılamaz hale geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, gerekli önlemlerin alınmaması sonucu il genelinde 8701 adet kullanılamaz hale gelen sayaca müdahale etti.

 

8701 SAYACA MÜDAHALE

Düşen sıcaklıklarla birlikte özellikle kırsal bölgelerde açıkta bulunan korunmasız sayaç, vana ve tesisatlar donarak patladı. Son iki ay içerisinde il genelinde 8701 adet sayaç, vana ve tesisat arızası meydana geldi. On binlerce lira maddi kayıp ile vatandaşların susuzluk çekmesinin yanı sıra, donarak patlayan sayaç ve vanalarla birlikte suların boşa akmasıyla önemli oranda su israfı da meydana geldi.

 

BİLGİLENDİRME YAPILDI

Donarak patlayan sayaçların değişimini yapan ve sayaçların tekrar donmasını engellemek için tüm önlemleri alan İSU teknik ekipleri, vatandaşlara sayaç, vana ve tesisatlarının tekrar donmasını engellemek için alması gereken önlemleri anlattı. İSU Genel Müdürlüğü abonelerine yaşanan soğuk hava öncesi kısa mesaj, sosyal medya, internet sitesi ve basın açıklamalarıyla bilgilendirerek su sayaçlarını koruması için alması gereken önlemler ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

 

KORUNMA SAĞLANMALI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre önümüzdeki günlerde mevsim şartları itibariyle şiddetli soğukların yaşanılacağı öngörülmektedir. Bundan dolayı abonelerin açık alanda bulunan su tesisatı ve sayaçlarını ısı yalıtım malzemeleri (cam yünü, talaş vb.) ile kaplayarak korumasını sağlaması ile yaşanacak donma tehlikesinde önleyecektir. Alınan tüm önlemlere rağmen donmuş sayaç ve tesisat borularının üzerine sıcak su dökülmesi ve ateş tutularak açılmaya çalışılması musluk ve su borularının patlamasına neden olmakta ve maddi hasara sebebiyet verebilmektedir. Abonelerimizin, donan sayaçları için İSU Genel Müdürlüğünün 7/24 hizmet veren İSU Alo 185 Çağrı Merkezini arayarak veya 0530 419 6 185 no’lu İSU whatsApp iletişim hattı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.











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