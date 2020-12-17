Su tasarrufu ile geleceğimizi koruyalım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, her yıl artan nüfus ile birlikte içilebilir su kaynağını kesintisiz olarak abonelerine sunmaya devam ediyor.

Dünya ile birlikte ülkemizde de son zamanlarda hissedilen küresel ısınma ile birlikte iklim değişiklikleri etkisini göstermeye başladı. Yaşanan iklim değişiklikleriyle beraber yağışlarda belirli oranda azalma ve aynı zamanda ani taşkınlara neden olan yağışlar sıklıkla görülmeye başlandı.

SUYUMUZU KORUYORUZ!

İSU Genel Müdürlüğü olarak abonelerimize en kaliteli suyu kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde Kocaelilere ulaştırmak için hız kesmeden çalışlarımıza devam ediyoruz. Küresel olarak yaşanan olumsuz iklim koşullarını göz önünde bulundurarak yatırım ve çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Kurum olarak gerçekleştirdiğimiz büyük altyapı ve teknoloji yatırımları ile Kayıp-Kaçak oranını kısa zamanda yüzde 27 seviyelerine indirmeyi başardık. Aynı zamanda kullanılan suları Atıksu Arıtma Tesislerimizde arıtarak sanayi proses ve park bahçe sulamasında kullanılarak su kaynaklarımızda önemli tasarruf sağladık.

PLANLARIMIZ DEVREDE

Günümüz itibariyle yaşanan kurak havaların etkisiyle şehrimizin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajında su seviyesi yüzde 16 doluluk oranı (17 Aralık) seviyesindedir. 23 Eylül tarihi itibariyle Sapanca Gölünden 3 pompa ile Yuvacık Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisine su verilmeye başlanmış olup halen 4 pompa ile su takviyesi yapılmaktadır. Aynı zamanda Kandıra Namazgah Barajı % 61 doluluk oranı ile toplamda 13 milyon 810 bin metreküp su kapasitemiz bulunmaktadır. Her türlü olumsuz iklim koşullarına karşı C Planı olarak hazır halde bekletilen derin su kuyularımız mevcuttur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü olarak abonelerimize kesintisiz su hizmetini sağlamak için tüm kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

SUYUMUZU BOŞA AKITMAYALIM!

İSU Genel Müdürlüğü olarak yaşanan küresel ısınma ve iklim değişiklerinin etkisini en aza indirmek için tüm önlemleri eksiksiz olarak alıyoruz. Bu bağlamda vatandaşlarımızın da suyu bilinçli ve tasarruflu kullanılmasına özen göstermesi önem arz etmektedir. Su tasarrufu geleceğimiz için önemli bir kaynaktır; boşa akıtmayalım.

AA