Şubat Ayı İl Divan Toplantısı

İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün ‘ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, birim sunumları ve İlçe faaliyet raporlarının alınmasıyla devam etti.

Konuşmasına Afrin ile başlayan Şengün, “ Afrin’e yönelik Zeytindalı operasyonunun 28. Günündeyiz. Maalesef her gün yeni şehit haberleri gelmeye devam ediyor. Derin üzüntülerimi ifade ederek Şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabr-ı cemil, aziz milletimize başsağlığı diliyorum.” dedi ve şöyle devam etti;



Şehitlerin sorumlusu “Batı” diye ifade ettiğimiz mihraklardır!

Gözümüzün önünde terör örgütlerine 4 bin 900 tır dolusu gönderenlerdir.

Sınırımızda bir terör koridoru oluşturmak için her türlü oluşumu kendilerine partner seçenlerdir.

İsrail’in güvenliği için bölgeyi bölüp parçalayanlardır.

Peki, İktidar ne yapıyor?

Peki, ABD’nin açık faaliyetlerine karşı iktidar ne yapıyor?

Parti toplantılarında ABD karşıtı çok güzel sloganlar atılıyor.

Yüksek seviyeden “Eyyy Amerika” diye başlayan cümleler kuruluyor.

Askerimize sıkılan silahların menşei ortada.

Fakat ABD’ye karşı atılmış tek bir somut bir adım yok!

Tek bir yaptırım uygulanmıyor!

Mesela İNCİRLİK neden hala açık?

ABD, Avrupa ve NATO üsleriyle ilgili neden hala bir yaptırım yok.

Sonra Amerika bizi aldattı diyorlar. Bizce Amerika bizi hiç aldatmadı.

ABD ne yapacağını söylüyor. AB ne yapacağını söylüyor. İsrail ne yapacağını söylüyor.

Niye aldatmış olsun ki!

Biz Milli Görüş’ü temsil eden Saadet Partililer de hiçbir zaman Amerika’ya aldanmadık.

Aldananlara da aldanmadık.

Amerika’nın, ülkemiz yöneticilerini aldatmak gibi bir tavrı olmamasına rağmen aldanılıyorsa bunun teşhisi ancak Maladaptive dedikleri aşırı derecede hayal kurma hastalığıdır.

Biz, 1000 yıllık medeniyeti temsil eden insanlar olarak ABD’yle, AB’yle, İsrail’le hatta bugün sanki bizimleymiş gibi görünen Rusya ile dahi hiçbir zaman stratejik müttefik olamayacağımızı bilmesi gereken inançta insanlarız. Kimseyle kavga edelim demiyoruz ancak ihtiyatlı iyimserlik diye bir kavramı da unutmamak gerekir.

Papa Ziyareti

59 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Papa ziyareti gerçekleştirildi.

Göreve geldiğinde “20. yüzyılın ilk soykırımının Ermenilere yapıldığını söyleyen Papa Francis’i ziyaret, İslam dünyası lehine ne gibi sonuçlar doğurabilir?

Herkesle görüşülebilir ama bu bölgenin sorunları, bu coğrafyanın asli unsurlarıyla müzakere edilerek çözülebilir. Aksi takdirde;

Papa’nın desteğini alacağız derken mazlum İslam coğrafyasının desteğini kaybederiz.

Barış ve istikrar için çözümün adresi ne Papa’dır, ne Roma, ne Washington ne de Moskova.

Çare, İslam Dünyasına öncülük yapabilen Türkiye’dir.





Milli meselemiz Afrin, siyasete malzeme yapılıyor

Milli meselemiz olan fakat siyasi bir meseleye dönüştürülen Afrin bahanesiyle ülkemizin problemleri konuşulamıyor.

Benzin 6 lira olmuş. Zamları konuşamıyoruz. Çünkü Afrin var.

Hukukun üstünlüğü Endeksine göre Türkiye 113 ülke içinde 101’inci sıraya gerilemiş. Ama adaleti konuşamıyoruz. Çünkü Afrin var.

Hiçbir suçu, dosyası olmadığı halde işine iade edilemeyen binlerce KHK mağduru var. Ama konuşamıyoruz. Çünkü Afrin var.

1 milyon taşeron kadroya alınacaktı. Ne oldu diye soramıyoruz. Çünkü Afrin var.

İşsizlik rakamları her 4 gençten birinin işsiz olduğunu gösteriyor. İşsizliği konuşamıyoruz. Çünkü Afrin var.



Milli Tarım Yılı denilen 2017’de baklagillerde gümrükler sıfırlandı.

Nohudu, Kanada, Arjantin, Meksika’dan

Mercimeği, Arjantin, Kanada’dan

Kuru Fasulyeyi ABD’den alıyoruz.

5 yıl önce 9 milyon hektar olan buğday ekim alanımız, bu yıl 7.7 milyon hektara düşmüş durumda.

Buğdayın anavatanıyız fakat buğday ithalatında rekor kırmaya devam ediyoruz.

Son 10 yılda tarımda geldiğimiz nokta, iki ülke büyüklüğünde toprak kaybı..

Boş tarım arazilerimizi üretime, 2017 yılında -Milli Tarım’ın dillendirildiği yılda- kavuşturabilmiş, tarımsal üretime döndürebilmiş değiliz.

Çiftçi, tarım politikalarındaki yetersizlikler nedeniyle son 15 yılda Belçika yüz ölçümü büyüklüğünde, 29 milyon dönüm araziyi ekmekten vazgeçti.

Türkiye hala Hollanda yüz ölçümüne sahip arazisini nadasa bırakıyor.

Ziraat odalarının yaptığı açıklamaya göre, ‘Milli Tarım’ yılı ilan edilen 2017’de baklagillerde gümrükler sıfırlandı.

2003 yılında 184 bin ton olan sebze tohumu üretimimiz, 2015 yılında 900 bin tona yükselmiş vaziyette. Oldukça iyi bir yükselme gibi görünüyor. Türkiye kendine yeterlilik babında güzel adımlar atmış ancak, tohum dış ticaretinde dışarıya sattığımız ve dışarıdan aldığımız tohumların özellikle dolar bazında değer bakımından oldukça enteresan değer durumları görünüyor.

Domates tohumunda 3 buçuk kat, kabak tohumunda 8 kat, biberde 19 kat, patlıcanda 33 kata kadar fazla para ödüyoruz.

Türkiye, daha fazla tohum satıyor, daha az tohum alıyor ama, parasal değer açısından tohum dış ticaretinde çok açık veriyor. Aradaki fark bütçemizi korkunç etkiliyor. Miktar olarak dışarıya fazla satsak, az miktarda alsak da 2017’nin 12 ayı toplamında 19.1 milyon dolar sattığımızdan kazanabilmiş, daha az almamıza rağmen 96.2 milyon dolar para ödemişiz.

Hâlbuki gıda güvenliğini sağlaması gereken stratejik tarım politikası, Genel Milli Güvenlik Politikası açısından en az savunma silahları kadar milli güvenlik meselesidir.

Buna rağmen tarımı konuşamıyoruz. Çünkü Afrin var!





Ülkemizin Temel Sorunları

Ülkemizin temel sorunlarını sağdan sola sayınca; Hukuk, Ekonomi, Dış Politika

Soldan sağa sayınca; Dış Politika, Ekonomi, Hukuk’tur.

Hukuk, adalet üretince ekonomiye yansır.

Ekonomi, sağlıklı olunca dış politika şahsiyet kazanır.

Onurlu yaşamak, kimseye zarar vermemek ve herkese hakkını teslim etmek, hukukun temel buyruklarıdır. Bu ülkede herkese hakkını vermeyi vadeden her iktidar, bunu sağlayamadığında zarar vermeye başlar. Zarar verdiği fark edilmediğinde onurlu yaşam gölgede kalır.

Bu durumda yapılması gereken yeni bir seçenek üretmektir.

Seçenek üretemeyen her iktidar seçenek üreten yapıyı kısıtlar. Çünkü kutuplaşmadan beslenir.

Taklit, kopya ve algı yönetimiyle yol alır. Hatta zahmetsiz rahmet, kalanı bile tüketir.

Sonuç olarak ülkemizin meselesini;

1.Kutuplaşma problemi

2.Liyakat problemi başlıklarıyla ifade etmek gerekir.

Çare, Saadet Partisi

Bütün bu gelişmelere rağmen asla karamsar değiliz.

İnandığımız gerçekleri aziz milletimize tarihi bir sorumluluk olarak arz ediyoruz.

En zor dönemlerde en zor badireleri atlatmış bir millet olarak bu zorlu süreci de el ele, omuz omuza atlatacağımıza inanıyoruz.

Yeter ki öfkeyle değil, aklıselimle hareket edelim.

Kutuplaşmayalım, kucaklaşalım.

Milli Görüş Mefkûreli Saadet İktidarı:

-Toplumsal barış ve huzur ortamını sağlayacak,

-Terörle etkin ve çok boyutlu mücadele edecek,

-Ahlaki ve manevi değerler başlı başına değil, her sahada kendini gösterecek,

-Etki ve önyargıdan beri bir adalet sistemini tesis edecek,

-Vasıflı ve liyakatli insan yetiştiren eğitim modelini oluşturur,

-Üreterek ve kalkınarak büyüyen bir ekonomik sistem kurar,

-Şahsiyetli bir dış politika izler.

Biz önümüzdeki dönemde Aziz Milletimize Milli Görüş Mefkûresiyle hareket edecek olan Saadet Partisi İktidarını layık görüyoruz!

Buna ulaşmayı amaçlayan çalışma planımızı oluşturduk ve hep birlikte bu çalışmaları başarıyla yürüteceğiz. Kutlu çalışmalarımızın hedefe ulaşması için her türlü gayreti gösterecek tevfiki Allah’tan bekleyeceğiz.

Peygamber Ocağı olarak tanımladığımız Ordumuzun, Genel Kurmay Başkanından erlerine kadar her birerine dualarımızı, kıymetli ailelerine minnet yüklü sevgi ve selamlarımızı buradan gönderiyoruz.

Allaha emanet olsunlar…”