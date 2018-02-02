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Şubat ayı meclis toplantısı

Gebze Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis toplantı salonunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, başkanlığında yapıldı.

Şubat ayı meclis toplantısı

02 Şubat 2018 Cuma 14:35


Gebze Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis toplantı salonunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, başkanlığında yapıldı. Şubat ayı meclis toplantısı yoklama ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanması ile başladı. Önerge ile dahil edilen iki gündem maddesi ile birlikte toplam 19 gündem maddesi tek tek görüşülerek karara bağlandı. Önerge ile gündeme alınan Arapçeşme Şaban Töngel Parkı’nın içerisinde bulunan kafeteryanın Kocaeli Şehit Aileleri Derneğine beş yıl süre ile tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülüp karar bağlanmasının ardından Başkan Köşker, meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevapladı. Gebze Belediyesi Mart ayı meclis oturumu 1 Mart Perşembe günü saat 16:00’da gerçekleşecek.

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