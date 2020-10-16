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Suçlara Karşı Tek Tuşla İhbar; Haydi Uygulaması

Emniyet Müdürlüğümüzce suçla mücadelede toplumun katılım ve desteğini amaçladığımız Toplum Destekli Polislik faaliyetlerimiz kapsamında;

Suçlara Karşı Tek Tuşla İhbar; Haydi Uygulaması

16 Ekim 2020 Cuma 10:47

Vatandaşlarımızın akıllı cep telefonlarından ücretsiz olarak indirilebileceği hayvan, çevre ve doğaya karşı işlenen suçları tek tuşla, görüntülü veya yazılı bir şekilde anlık olarak Acil çağrı Merkezimize ihbarda bulunabileceği Haydi Uygulaması hakkında, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, uygulamanın bilinirliliğini artırmak ve suçla etkin mücadeleyi amaçladığımız proje gereği hazırlanan görsel kamu spotları, tramvay vb. toplu ulaşım araçlarının ve alışveriş merkezlerinin elektronik ekranlarında, otobüs arkalarında ve ilimiz genelinde billboardlarda, sesli kamu spotları ise yerel radyolarda yayınlanmaya başlamıştır. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızı bilgilendirme faaliyetlerimiz devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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