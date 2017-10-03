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Su'daki kimyasal oranı

Kimya sektöründe yenilikçi üretim anlayışıyla 22 yıldır tamamen yerli sermaye ile faaliyet gösteren GREEN Chemicals, AR-GE çalışmaları ile kendi geliştirdiği ürün olan TreatON® markasıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek

Su'daki kimyasal oranı

03 Ekim 2017 Salı 11:53

  Endüstriyel Su Şartlandırma Otomasyon Sistemi olan TreatON®, kimyasal üretim yapan firmalara, internet tabanlı uzaktan erişim imkânı ile tesislerdeki kimyasal seviyelerin, yetkili kişilerce kontrol edilip, ayarlanabilmesini sağlıyor.
02 Ekim 2017, İstanbul – Enerji üretiminde, ısıtma soğutma sistemlerinde ve sanayinin değişik aşamalarında prosesten imalata, suyun istenilen kalitede kullanılabilmesini sağlamak için GREEN Chemicals tarafından geliştirilen yeni ürün, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Suyu daha verimli kullanarak; su, kimyasal tüketim ve bakım maliyetleri azaltılırken, enerji tasarrufuyla sürdürülebilir çalışma ortamı sağlanıyor.
Kimyadaki Teknolojik Devrim: TreatON®
Günümüzde sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0 uygulamasını baz alarak teknolojik Ar-Ge faaliyetlerini sürdüren, su şartlandırma kimyası üreticilerinin başında gelen GREEN Chemicals, çevreyle dost ürün ve teknoloji üretimine devam ediyor. Firma tarafından çok yakın zamanda piyasaya sürülecek teknoloji sayesinde; istenildiği takdirde, e-posta veya sms yolu ile sistemin verdiği uyarılar, ilgili kişilere anında yönlendirilebilecek. Konuyla ilgili olarak konuşan markanın Genel Müdür Yardımcısı Cengiz AY; firmanın know-how prensibiyle geliştirdiği bu sistem sayesinde internet bağlantısı olan her yerden bilgisayar, tablet ve cep telefonu ile 7 gün 24 saat takip ve denetim yapmanın mümkün olduğunu belirtti. Cengiz Ay ayrıca; devrim niteliğindeki bu uygulama sayesinde, uzaktan istediğiniz zaman tesisinizdeki soğutma suyu ve buhar çevrim sistemlerinin kontrol edebileceğini, böylece yaşanabilecek olası risklere karşı tam kontrol sağlanarak kimyasal dozaj seviyelerinin de her zaman istenen aralıkta kalacağını sözlerine ekledi.
Cep Telefonunuza İndirerek Üretimi Her Yerden Takip Edin
Türkiye’de ilk kez yerli üretim yapan GREEN Chemicals tarafından geliştirilen TreatON® teknolojisi; fabrikalardaki su ve kimyasal ürün tüketimlerinin en uygun kullanım oranlarına getirilmesinin yanı sıra, sürekli kayıt alan ve gerektiğinde bir tuşla üretime müdahale eden bir sistem olarak hizmet verecek. Günlük, haftalık ve aylık rapor alabilme özelliğine sahip uygulama, firma tarafından sanayi tesislerine, fabrikalara, turizm sektörüne, hastanelere, enerji santrallerine, rafinerilere, AVM’lere, çamaşırhanelere, tarım ve gıda sektörlerine tedarik edilebilecek.

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