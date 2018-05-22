Şükrü Karabacak ameliyat oldu

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak dün sabah saatlerinde Anadolu Sağlık Merkezi'nde operasyon geçirdi. Safra kesesinden ameliyat olan Karabacak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ilçe protokolü Karabacak'ı hastanede yalnız bırakmadı. Darıca Kayamakamı Ömer Karaman, Darıca Emniyet Müdürü Hasan Doğan, Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, mahalle muhtarları ve birim müdürleri Karabacak'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
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