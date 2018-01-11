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Şükrü Karabacak İlham Bayram'ı ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bayram, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ı ziyaret etti.

Şükrü Karabacak İlham Bayram'ı ağırladı

11 Ocak 2018 Perşembe 12:13

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bayram, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz uyum içerisinde şehrimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz. Zaman zaman ziyaret ettiğimiz belediyelerimizde ilçelerde devam eden çalışmalarla ilgili bir genel durum değerlendirmesi yaparak, yeni projeler hakkında belediye başkanlarımızla değerlendirmelerde bulunuyoruz. Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layık.” diyerek Başkan Karabacak’a çalışmalarında başarılar diledi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZLE UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise KBB Genel Sekreteri Bayram’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, “Göreve geldiğimiz 2004 yılından bu güne kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içinde ilçemize hizmet etmek için çalışıyoruz. Şehrimize değer katan projelerle ilçe halkımızın huzur içinde yaşayacağı bir şehir oluşturma hayaliyle çalışmalarımız devam ediyor.” diyerek ilçede devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.


Başkan Karabacak, “ilçemize değer katan vizyon projelerimizden olan Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi 80 bin kişinin yürüyerek gelip gidebileceği bir konumda olması açısından önem taşıyor. 2015 yılı ekim ayında hizmete açtığımız Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi, ilçedeki kültürel ve sanatsal faaliyetlerin merkezi haline gelirken, tiyatro, sinema,stand-up, söyleşi, konser vb. etkinliklerle, ilçenin kültürel hayatına büyük katkı sunuyor.” diyerek Adnan Menderes Kültür Merkezi hakkında da bilgiler aktardı. Bayram ve Karabacak daha sonra Adnan Menderes Kültür Merkezi’ni birlikte dolaşarak yetkililerden bilgiler aldılar.


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