Şükrü Karabacak Müjdeleri Verdi





Darıca Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı Darıca Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak başkanlığında gerçekleşen toplantıda Başkan Karabacak Darıca Kapalı Pazar ihalesinin 26 Şubat 2018’de yapılacağını ve nisan ayında inşaatının başlayacağı müjdesini verdi.

PARKA KORE GAZİSİNİN İSMİ VERİLDİ

Toplantıda gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanırken, Darıca Belediyesi meclis üyeleri tarafından, Bağlarbaşı Mahallesi Arafat Camii yanında yapılan parka 1953 Kore Gazisi Fethi Bozkurt’un isminin verilmesi oybirliğiyle karar verildi.

AMATÖR KULÜPLERİNE NAKDİ YARDIM

Toplantıda amatör spor kulüplerini de yakından ilgilendiren bir karar alındı. Darıca sınırları içerisinde bulunan amatör spor kulüplerine, Darıca Belediyesi tarafından nakdi yardım yapılması oybirliğiyle karara bağlandı. Başkan Karabacak Darıca Belediyesi olarak amatör spora her daim destek olduklarını ifade ederek, atletizm takımızız hafta sonu İspanya’da yapılacak olan Kulüplerarası Kros Şampiyonası’nda şampiyonluk için mücadele edecek. Yine Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübümüzün Milli Sporcusu Eray Şamdan, karate gençlerde 6.Avrupa Şampiyonluğu için Rusya’da madalya için mücadele edecek. Nenehatun Stadı’mızı en kısa zamanda bölgemizdeki 8 kulübün kullanacağı muhteşem bir tesis olarak bölgemize kazandıracağız. Nakdi yardımla da spor kulüplerimizin bir nebze de olsa ekonomik olarak rahat nefes almalarına imkan sağlayacağız.” diyerek amatör spora olan desteklerini dile getirdi.

KAPALI PAZAR’IN İHALESİ 26 ŞUBAT’TA

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıcalılara Şubat ayı meclisinde önemli bir müjde daha verdi. Karabacak yaptığı açıklamada ‘’Cami Mahallesi’nde Sabit Pazar ile alakalı çalışmaları şekillendirdik. 26 Şubat 2018 tarihinde Kapalı Pazar Yeri ihalesi yapılacak. Olumlu bir şekilde ihale sonuçlanırsa 15 Nisan 2018’de proje başlayacak ve sene sonunda bitirilerek halkımızın hizmetine açılacak.’’ dedi.