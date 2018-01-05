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Şükrü Karabacak'tan jest

Darıca Belediyesi 2018 yılının ilk meclis toplantısını yaparken, toplantıda Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın önergesiyle Darıca Belediyesi Sosyal Tesisleri’nden yararlanmak isteyen şehit yakını ve gazilere yüzde otuz indirim uygulanması meclis kararıyla kabul edildi.

Şükrü Karabacak'tan jest

05 Ocak 2018 Cuma 10:03

 

Darıca Belediyesi 2018 yılının ilk meclis toplantısını yaparken,  toplantıda Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın önergesiyle Darıca Belediyesi Sosyal Tesisleri’nden yararlanmak isteyen şehit yakını ve gazilere yüzde otuz indirim uygulanması meclis kararıyla kabul edildi.

 

Ocak ayı meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, Darıca Belediyesi Denetim Komisyonuna Ferhat Yılmaz, Hülya Kodek, Atilla Karademir, Mustafa Öztürk ve Şinasi Serdar seçildiler.

TAŞERON İŞÇİLERE MÜJDE


Meclis toplantısında taşeronda çalışan işçilerin kadroya alınmasına yönelik müjdeli haberi de veren Başkan Karabacak, Darıca Belediyesi’nde 618 taşeron çalışanımız var. Asgari ücretle çalışan kimse yok, herkes bu ücretin üzerinde. Kazanılmış haklarıyla alakalı her çalışmayı yaptık. Devletimiz böyle karar alınca biz de gerekli adımları attık. Şirket kurmayla alakalı çalışma başlatma zorunluluğu çıktı. Bugün gelinen noktada belediyeler şirket kuracak, arkadaşlarımız burada istihdam edilecek. Bununla ilgili başvurular başladı, sınav komisyonu oluşturulacak. 1 Nisan’da bu işlemler tamamlanacak. Şirket kurma çalışmalarımız tamamlandı. Darıca A.Ş. adına şirket kuruldu. Tüm çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olsun.” diyerek taşeronda çalışan işçilerle ilgili çalışmaları anlattı.

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