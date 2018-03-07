Şükrü Karabacak'tan Kadınlar günü mesajı





Kadınların insanları yetiştiren toplumun mimarları olduğunu ifade eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak mesajında şu görüşlere yer verdi. “Cennet anaların ayağı altındadır.” Hadis-i Şerifiyle yetişen bir toplumun bireyi olmaktan mutluluk duyuyorum. Kadınlarımız her türlü sevgi ve saygıyı hak etmektedir. Kimi zaman vefalı bir eş, kimi zaman fedakar bir anne, kimi zamanda biz erkeklere destek olan kadınlar hayatımızın vazgeçilmezleridir. Hayatın her anında varlıkları ile bizlere güç katan, çocuklarımızı eğiten, yüreklerindeki sevgiyi karşılık beklemeksizin bizlere veren bütün kadınlarımız baş tacımızdır.

Günümüzde artık kadınlarımız toplumun her alanında hak ettikleri değeri görmeye başlamışlardır. Geleneksel toplumdan modern topluma geçiş sürecinde kadın sadece evde çocuk yetiştiren değil, ekonomik anlamda evine değer katan, sosyal ve siyasi anlamda ülkesine ve milletine değer katan rolleriyle ön plana çıkmıştır. Bizlerde yerel yönetimler olarak, kadınlarımızın her alanda kendini geliştirip ailesine ve çevresine daha iyi katkı sunması adına değişik kurs, spor ve aktivitelerle kişisel gelişimlerine katkı sunuyoruz.