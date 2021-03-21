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Sultan Baba Türbesi çevre düzenlemesinde sona gelindi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gölcük ilçesi Örcün Köyünde bulunan Sultan Baba Türbesinde gerçekleştirdiği çevre düzenlemesinde sona yaklaşıldı.

Sultan Baba Türbesi çevre düzenlemesinde sona gelindi

21 Mart 2021 Pazar 12:19

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük ilçesi Örcün Köyünde bulunan ve atıl durumda olan Sultan Baba Türbesinin çevre düzenlemesinde sona gelindi. Yaz aylarında vatandaşlar tarafından sıklıkla ziyaret edilen türbe, yeni haliyle vatandaşlara nefes aldıracak bir yer haline geldi.

 

SONA YAKLAŞILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Gölcük ilçesi Örcün Köyünde bulunan Osmanlı dönemine ait Sultan Baba Türbesinde çevre düzenlemesi için çalışma başlatmıştı. Türbe ve çevresini kapsayan düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

 

ENGELLİ KULLANIMINA UYGUN PLANLAMA

Alanda bulunan tuvaletlerde Park ve Bahçeler ekiplerince onarıma alınmıştı. Mevcut tuvalet binası tadilattan geçirildi. Engelli kullanımı için uygun hale getirilen tuvalete ayrıca bay ve bayan içinde şadırvan eklendi. Tüm park alanını kapsayan çalışmalar ile alan engelli kullanımına uygun hale getirildi.

 

PİKNİK MASALARI VE KAMELYALAR

Sultan Baba Türbesi çevre düzenlemesi işi kapsamında alanda bulunan beton köprüde onarıldı. Köprünün güvenli hale getirilmesi için ekipler tarafından ferforje korkuluk yapıldı. Alana 15 adet kamelya, 3 adet piknik masası ve 17 adet çöp kovası konuldu. Alan içerisinde yer alan yürüyüş ve bağlantı yollarında da çalışma yapıldı. Alan içerisinde bulunan taş duvarlara tadilat yapılıp üzerine harpuşta yapılırken 650 m2 granit küp taş döşendi.

 

YEŞİL ALAN

Sultan Baba Türbesi çevre düzenlemesi işi kapsamında alanın daha yeşil bir görüntüye kavuşması içinde çalışma yapıldı. Bu kapsamda alan içerisine uygun noktalara bitkiler ekildi. Ayrıca alana 15 adet dişbudak 15 adet meşe 45 adet karayemiş ağacı ekildi. Bin 850 m² alana rulo çim serimi ve otomatik sulama sistemi yapıldı. Mevcut otopark yenilenip kullanıma uygun hale getirildi.

 

 

 



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