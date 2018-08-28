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Sultanahmet'teki Canlı Bombanın İkiz Kardeşi Yakalandı

İstanbul Sultanahmet Meydan'ında iki yıl önce bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren DEAŞ terör örgütü üyesi Nabil Fadlı'nın ikiz kardeşi Kocaeli'de gözaltına alındı.

Sultanahmet'teki Canlı Bombanın İkiz Kardeşi Yakalandı

28 Ağustos 2018 Salı 15:50

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İstanbul Sultanahmet Meydan'ında iki yıl önce bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ üyesi Nabil Fadlı'nın ikiz kardeşi Kocaeli'de gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, 12 Ocak 2016'da Sultanahmet Meydanı'nda bombalı terör saldırısını düzenleyerek 10 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına neden olan canlı bomba Nabil Fadlı'nın kardeşinin Kocaeli'de olduğu yönünde istihbarat alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. 

Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu İbrahim Fadlı (31) ile A.B. (22) polis ekiplerince yakalandı. 

Suriye'de bulunan DEAŞ kamplarında 2012'de eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptıkları öne sürülen iki şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



AA
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