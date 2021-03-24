ŞURA’nın hedefi sürdürülebilir projeler

Büyükşehir Belediyesi’nin kent dinamiklerini bir araya getirdiği ‘ŞURA’ Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi, Çevre ve Şehircilik Politika Kurulu “Çevre Master Planı” gündemiyle ilk toplantısını yaptı.

Kocaeli’yi ortak akılla yönetmek, ulusal ve uluslararası arenada marka ve mutlu şehir hedefine ulaştıracak sürdürülebilir projeler ortaya koymak amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nce kurulan Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi “ŞURA”, Çevre ve Şehircilik Politika Kurulu ilk toplantısını yaptı. Kurulun ilk gündem konusu olarak “Çevre Master Planı” ele alındı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK POLİTİKA KURULU

Maide kafede gerçekleştirilen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Ali Yeşildal, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, İmar Dairesi Başkanı Osman Günler, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi, Ulaşım Park AŞ Genel Müdür Yardımcısı Övünç Yılmaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Cengiz Öztürk, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürü Önder Şahin, Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Sevil Veli, Gebze Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu, İSU Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Burak Kızılörs, MARKA Birim Başkanı Candan Umut Özden, Kocaeli Sanayi Odası İş Geliştirme Sorumlusu Aynur Hacıfettahoğlu, Kocaeli Ticaret Odası’ndan Abdurrahman Çuhadar ve diğer kurul üyeleri katıldı.

“ÇEVREYE DUYARLI, YAŞANABİLİR KENT KOCAELİ”

Toplantı başlangıcında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, “Çevreye Duyarlı, Yaşanabilir Kent Kocaeli” başlıklı sunumu yaptı. Büyükşehir’in çevre yatırımlarına önem verdiğini belirten Önem; “İzmit Körfezi gri bir görüntüden mavi bir görüntüye kavuştu. Çevresi arıtma tesisleriyle dolu. Yüzde 100 arıtma ile Körfez’e atık su ulaşımını engelliyoruz. Kocaeli için sürdürülebilir bir çevre istiyor ve bunun için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİR’İN ÇEVRE YATIRIMLARI”

Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevil Veli ise; “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevre konusunda önemli yatırımlar yapan bir belediye. Bu zamana kadar yapılan çalışmalar önemli. İzmit Körfezi’nin etrafı arıtma tesisleriyle çevrili. ‘Çevre Eylem Planı’ oluşturulması önemli. Biz bu konuda ortak çalışmalar yapmalı ve bilgi alışverişinde bulunmalıyız. Bu kapsamda oluşturulan bu kurulun önemli kararlar alacağına ve güzel projeler oluşturulacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.

“ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ”

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu de; “Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi altında buluşan Çevre ve Şehircilik Politika Kurulu’nun önemli işler yapacağına inanıyorum. Bunu ilk gündem maddesi olarak “Çevre Master Planını” ele almasından görüyoruz. Çevre önemli bir konu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevre konusunda yaptıkları yatırımları biliyoruz. Bize düşen bu kent için sürdürülebilir projeler üretmektir. Bu kapsamda yapacağımız çalıştay ve paneller bize yol haritası çizecektir” açıklamasında bulundu.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Çevre ve Şehircilik Politika Kurulu ilk toplantısında tüm kurul üyelerinin görüşlerine başvurularak bundan sonraki çalışmalar için bilgi havuzu oluşturma ve öncelikli olarak Çevre Çalıştayı yapılması kararlaştırıldı.













