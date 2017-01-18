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SÜREYİ KAÇIRANA MÜJDE!

Borç yapılandırmada süreyi kaçıranlara müjde

SÜREYİ KAÇIRANA MÜJDE!

18 Ocak 2017 Çarşamba 00:10


Maliye Bakanı Ağbal, "Yeniden yapılandırma kapsamında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybeden vatandaşlarımıza ikinci bir şans getiriyoruz. Haklarını kaybedenler, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabilecek." dedi.

TBMM

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirdiklerini belirterek, haklarını kaybedenlerin, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabileceğini bildirdi.

Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda görüşülen "torba kanun" tasarısı üzerinde verdikleri önerge ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasını düzenleyen kanunda önemli değişiklik yaptıklarını ifade etti.

Bazı vatandaşların geçen Kasım ve Aralık aylarında ödenecek tutarları farklı nedenlerle ödeyemediklerini belirten Ağbal, şunları kaydetti:

"Bu sürelerin uzatılması için vatandaşlarımızdan yoğun talep aldık. Hükümet olarak yaptığımız değerlendirmede, böyle bir uzatmanın uygun olacağı kanaatine vardık. Yeniden yapılandırma kapsamında Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybeden vatandaşlarımıza ikinci bir şans getiriyoruz. Haklarını kaybedenler, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabilecek.

Taksitlerini düzenli ödeyen vatandaşlarımızın da vergi bakımından Ocak ve Mart ayında, sigorta primleri bakımından ise Şubat ve Nisan aylarında ödeyecekleri taksitler dahil olmak üzere tüm taksitlerin ödeme sürelerini faizsiz olarak uzattık. Bundan sonraki yeniden yapılandırmanın tüm taksitlerini 4'er ay uzattık. Hükümet olarak her zaman vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate aldık. Yani Ocak ayında yapılması gereken ödemeler Mayıs ayında, Şubat ayında yapılması gerekenler Haziranda ve izleyen her taksit bu şekilde 4 ay ötelenerek ödenebilecek. Böylece içinde bulunduğumuz süreçte vatandaşlarımıza yeni bir imkan sağladık."

AA

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