Suriye Gönül Yaramız, Kapı Komşumuz

31 Aralık 2020 Perşembe 09:54
İslam medeniyetin manevi merkezlerinden birisi. Allah Resulü`nün daha küçük yaşlarda Busra’ya gelerek ticaret yaptığı yer. Birçok Peygamber makamının bulunduğu mübarek belde. Binlerce sahabeyi kiramın mezarının bulunduğu yer. Emevi İslam devletine başkentlik yapmış, Selçuklularla Türk islam tarihi ile tanışmış, 1517’de Osmanlı Devleti yönetimine girmiş, milyonlarca Müslümanın yaşadığı yer. Şamı şeref olarak manevi kültürümüzde yeri olan Hama, Humus, Halep, Busra ve Laskiye kentleriyle bizim kültür tarihimiz ve medeniyet coğrafyamız. Halen 5 milyona yakın Türkmenin yaşadığı bir çok Osmanlı eserinin bulunduğu kültür ve medeniyet tarihimizin izlerinin bulunduğu yer. Suriye’nin Osmanlı tarihi için ayrı bir yeri ve önemi var. Zira Osmanlı Devleti’nin kurucusunun Osmanlı devletinin kurucusu Osmangazinin dedesi Süleyman Şah’ın Türbesi bugün Suriye’nin Karkamış bölgesinde bunuyor. Kaderin cilvesi Osmanlı Devleti’nin son padişahı Sultan Vahdettin Han’ın mezarı ise Suriye’nin başkenti Şam’da Süleymaniye Külliyesinde bulunmakta. Suriye’de bombalar patlıyor. Uzun zamandır iç savaş kan ve göz yaşı birbirine karışıyor. Çocuklar ve sivil halk ölüyor. Masum insanlar vahşice katlediliyor. Suriye kan ağlıyor. Suriyeliler ölüyor. Suriye’deki her patlama her ölüm insanlık tarihine bir kara leke olarak geçiyor.
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