Suriye İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu! Şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oluyor

Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Saldırıda ağır yaralanan askerlerimiz Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi. Şehit olan askerlerin isimleri belli olmaya başlarken, acılı ailelerine de haber veriliyor.

Son günlerde yoğun çatışmaların yaşandığı İdlib kentinden dün akşam gelen acı haberle kahrolduk. Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esad rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlediği hava saldırısında 33 askerin

şehit

olduğunu açıkladı.



Saldırının rejim unsurlarınca gerçekleştirildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:



"Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu TSK mensuplarımızdan 4 Mehmetçiğimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. 4 Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız, hiçbir Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler. Şu an itibarıyla hastanemizde 32 yaralımız var."

BAKAN AKAR, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib’deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay’daki Taktik Komuta Yeri’ne geldi. Bakan Akar, ardından kuvvet komutanları ile birlikte Hatay Devlet Hastanesi’nde yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLUYOR

Öte yandan hain saldırının ardından şehit olan askerlerin isimleri de belli oluyor.

YÜZBAŞI SÜLEYMAN ŞAHİN - (35) - AFYONKARAHİSAR





İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35), Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı.

TEĞMEN BAYRAM OLGUN - (26) - KONYA

Şehit olan 33 askerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) acı haberi memleketi Konya'daki ailesine verildi.



UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM TÜZEL - (24) MERSİN





Şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

PİYADE UZMAN ONBAŞI TURGUT BURKAY KORKMAZ - (23) - ANTALYA



Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın Antalya Finike'de yaşayan ailesine acı haberi, askeri yetkililer verdi.

UZMAN ONBAŞI AHMET SAYGILI (23) - KAHRAMANMARAŞ





Şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'taki evine şehadet haberi ulaştı.

UZMAN ONBAŞI ALİ TAŞÖZ (24) - KAYSERİ

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) Kayseri'deki ailesine acı haber verildi.

UZMAN ÇAVUŞ GÜVEN KURTULMUŞ - BİTLİS





Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin yaptığı saldırıda Bitlisli Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş’un şehit olduğu haberi ailesine verildi.

UZMAN ONBAŞI BATUHAN TANK - OSMANİYE





Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın, Osmaniye'deki babaevine acı haber ulaştı.



UZMAN ONBAŞI HALİL İBRAHİM AKKAYA - 23 - OSMANİYE





Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın şehadet haberi, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi.

UZMAN ONBAŞI RECEP BEKİR - 21 - TEKİRDAĞ





Şehit olan 21 yaşındaki Uzman Onbaşı Recep Bekir’in Tekirdağ’daki baba ocağına haber verildi.

UZMAN ONBAŞI - NİHAT KARA - KIRKLARELİ



Şehit olan Piyade Onbaşı Nihat Kara'nın Tekirdağ'daki ailesine ailelerine acı haber verildi.

UZMAN ONBAŞI AHMET ALPARSLAN - (23) - İSTANBUL





Şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın evine şehit ateşi düştü.

ASTSUBAY ÇAVUŞ MEHMET MUHAMMED AKAY - MERSİN





Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay'ın şehadet haberi, Mersin'deki ailesine ulaştırıldı.

SÖZLEŞMELİ ER BİRHAN ER - TEKİRDAĞ

Şehit olan sözleşmeli er Birhan Er'in Tekirdağ'daki ailesine ailelerine acı haber verildi.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ - Ali TURGUT - (39) UŞAK



Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un Uşak'taki baba evine şehadet haberi ulaştı.

SÖZLEŞMELİ ER CUMA BAĞATUR - BATMAN



Şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur'un Batman'ın Sason ilçesindeki evine şehadet haberi ulaştı.

PİYADE UZMAN ONBAŞI MEHMET ORHAN - (25) - ADIYAMAN





Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın (25) Adıyaman'daki evine şehadet haberi ulaştı.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ TOLGA CAN YILMAZ - (24) - BURSA





Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın (24) acı haberi, Bursa'da yaşayan ailesine verildi.

AKİF AKÇADAĞ - KAHRAMANMARAŞ



Şehit olan 33 askerden Piyade Astsubay Çavuş Akif Akçadağ'ın acı haberi, Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesine verildi.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ADEM AKIN - (30) - TOKAT



Şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine verildi.



UZMAN ÇAVUŞ EMİN YILDIRIM - HATAY

Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın şehadet haberi, askeri yetkiler tarafından merkez Antakya ilçesine bağlı Akcurun Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları, gözyaşı dökerken, eve Türk bayrakları asıldı. Evin bulunduğu sokağa, taziye çadırı kuruldu.

Emre BAYSAL - İSTANBUL

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın, Sancaktepe'deki evine şehadet haberi ulaştı.

İsimleri belli olan diğer şehitlerimiz ise şöyle:

Osman AK - MERSİN

Selman CANKARA - ADANA

Tayfun PEKEL - İSTANBUL

Mustafa BAYRAKDAR - HATAY

Muharrem ÖĞÜTCÜ - BİNGÖL