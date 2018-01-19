Suriyeli çocukların karne sevinci



Darıca'da geçici eğitim merkezinde eğitim gören Suriyeli öğrenciler karnelerini aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sırasöğütler Mahallesi'nde yaptırılan Darıca Geçici Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 200 öğrenci karnelerini almanın sevincini yaşadı.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, merkezde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, okulun kendileri için ayrı bir önemi olduğunu söyledi.

Merkezde başarılı Suriyeli öğrenciler bulunduğunu kaydeden Karaman, öğrencileri tebrik ederek, iyi bir yaz tatili geçirmelerini diledi.



Konuşmaların ardından Karaman, Darıca ilçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve diğer ilgililer, öğrencilere karnelerini dağıttı.



Bu arada karnelerini öğretmenlerinin elinden alan Suriyeli öğrenciler, Türkiye'de okumaktan mutlu olduklarını söyledi.