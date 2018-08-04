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Tabiat Güzelliklerini Koruyalım

Tarih ve tabiat bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır.

Tabiat Güzelliklerini Koruyalım

04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:38

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Bolu Yedi Göller Milli Parkından Giresun Espiye Yedi Değirmenler Tabiat Parkına Belgesel tadında Devri Alem

Tarım ve orman bakanlığına bağlı doğa koruma milli parklar genel müdürlüğü tarih ve tabiat değerlerimizi koruyarak gelecek kuşaklara aktarıyor.

www.agrt.net olarak tarihimi öğreniyor tabiatı seviyorum sosyal sorumluluk projesi kapsamında tarihi milli parklar ve tabiat parklarını Devri Alem belgesel programı olarak tanıtarak tarih tabiat ve kültür bilinci oluşmasına katkı sunuyoruz.

Türkiye’nin uluslararası alanda marka değerlerinden olan Bolu Yedi Göller Milli Parkı ile ilgili belgesel çekimleri yaparken sizleri Giresun Espiye Yedi Değirmenler Tabiat Parkı ile ilgili daha önce çektiğimiz belgesel görüntülerle baş başa bırakıyoruz.

Espiye Yedi Değirmenler Tabiat Parkı ile ilgili ilk belgesel çekimlerimiz 1998 yılında yaparak bölgenin tanıtımı için kendi imkanlarımızla 20 yıl önce tanıtım çalışması başlatmıştık.

Yedi değirmenler şelalesi daha sonra bakanlık tarafından tabiat parkı ilan edilerek koruma altına alındı   Espiye belediye başkanı Mustafa Karadere’nin destekleri ile çekimlerini başlattığımız Espiye Belgeseli tanıtım fragmanı ile sizleri Yedi Değirmenler tabiat parkına ev sahipliği yapan Giresun’un ikinci büyük ilçesi Espiye’ye götürüyoruz.

 

https://youtu.be/NTfy6tYpPWA

 

 

Tabiat ve tarihi değerlerimizi korumak için çok önemli çalışmalar yapan Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürü Sayın Nurettin Taşın şahsında tüm ilgili ve yetkililere teşekkür ederken uzun araştırma ve çalışmalar sonucu çekip birçok televizyon kanalında yayınlanan Giresun Espiye Yedi Değirmenler Tabiat Parkı Belgeseli ile ilgili görüş ve yorumlarınızı bekliyoruz.

https://youtu.be/sWdIDu2XSac?list=PLVpLtuUKuBQCCUR9DxT2uSCa5KFODsGeH

 

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BoluYedi GöllerGiresunEspiyeDevri AlemBelgesel
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