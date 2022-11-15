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“Tahir Başkanıma duacıyım”

Büyükşehir tarafından Kartepe Şevkatiye Mahallesi Fındıksuyu mevkiinde yapılan asfaltlama çalışmasıyla yol konforu ve güvenlik üst düzeye çıkarıldı

'Tahir Başkanıma duacıyım”

15 Kasım 2022 Salı 12:00

 


Şevkatiye Mahalle Muhtarı Musa Mut:

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Şevkatiye Mahallesi Fındıksuyu mevkiinde asfaltlama çalışması yapıldı. 2 kilometre uzunluktaki Arslanbey ve Çepni mahallerine de ulaşımın sağlandığı yolda çalışmaları yakından takip eden Şevkatiye Mahalle Muhtarı Musa Mut, “Bize bu hizmeti sunan Tahir Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Dualarım Tahir Başkanımladır. Geçtiğimiz yıl da köyümüzün su deposu ve ishale hatları yenilendi. Belediyemizden tüm taleplerimiz cevap buluyor” açıklamasını yaptı.

 

YOL BAKIM TİMİ TARAFINDAN

Yol Bakım Timi tarafından üstyapı çalışmaları yapılan Kartepe Şevkatiye Mahallesinde Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesinde üretilen asfalt malzeme kullanıldı. Stabilize olan 2 kilometre uzunluktaki Şevkatiye Mahallesi yoluna plent miks temel ve asfalt serimi yapıldı. Asfaltlama çalışması sonrası yol kenarına yağmursuyu tahliyesi için V kanal yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi kendi imkan ve olanaklarıyla kendi iş makineleri ve kendi üretimi asfalt malzemesi ile yollarda güvenlik ve konfor sağlamaya devam ediyor.

 







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