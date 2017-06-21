Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi’ne göre; 41 ilin valisi değişti, 12 ilçenin kaymakamı vali olarak atandı ve İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk ile 19 vali merkeze çekildi. Listede Vali Güzeloğlu'nun dışında 1 isim daha yer aldı...

Vali atamalarına ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugünkü sayıda yayımlanan kararnameye göre; aralarında İçişleri Bakan Yardımcısı ile 19 vali merkeze atanırken, 41 ilin valisi değişti ve 12 kaymakam vali olarak çeşitli illere atandı. Kocaeli'de vali değişikliği olurken, dikkat çeken bir de atama yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, vali oldu. Büyükakın, yayımlanan kararnameyle birlikte Bilecik Valisi olarak atandı. Bilindiği gibi Büyükakın'dan önce genel sekreterlik görevinde bulunan Ersin Yazıcı ve Münir Karaloğlu da vali olarak atanmıştı. Büyükakın da Büyükşehir'de genel sekreter iken vali olarak atanan 3. isim oldu. Öte yandan Büyükakın son dönemde tramvay, ulaşım, trafik düzenlemesi ve Kocaelispor'un sorununun çözülmesi gibi konularda ön plana çıkmıştı.

TAHİR BÜYÜKKAKIN KİMDİR?

1969 Kocaeli’nin Derince İlçesinde dünyaya gelen Tahir Büyükakın, Derince Turgut Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi´nde ki eğitiminin ardından, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nden 1992 yılında mezun oldu. 1993 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü´nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Tahir Büyükakın,.Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını sırasıyla 1995 ve 2001 yıllarında İstanbul Üniversitesi´nde tamamladı. 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doçent kadrosuna atandı. 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. ‘Makro iktisat’ bilim alanındaki çalışmaları ile doçent unvanını alan Büyükakın'ın ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında da çalışmaları bulunuyor. İyi derecede İngilizce bilen, Büyükakın evli ve 3 çocuk babasıdır.