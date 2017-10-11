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Tahmiran Yıldırım'ın acı günü

Kocaeli Mali Müşavirler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, DYP eski il başkanı ve Gebze Alaettin Kurt Hizmet Derneği eski Başkanı Tahmiran Yıldırım'ın kayınvalidesi Melahat Yıldırım (82) vefat etti.

Tahmiran Yıldırım'ın acı günü

11 Ekim 2017 Çarşamba 12:59


Tahmiran Yıldırım'ın acı günü

Kocaeli Mali Müşavirler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, DYP eski il başkanı ve Gebze Alaettin Kurt Hizmet Derneği eski Başkanı Tahmiran Yıldırım'ın kayınvalidesi Melahat Yıldırım (82) vefat etti. Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları olan 2 çocuk annesi Melahat Yıldırım’ın cenazesi dün ikindi namazı sonrası Darıca Çınar Camii'nde kılınan namazın ardından Balçık mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan çok sayıda bölge sakini Tahmiran Yıldırım ve aileye başsağlığı dileklerini iletti. Yıldırım’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. 


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