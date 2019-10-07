Tahsin Tarhan, “Sanayi şehrini, hayalet kente çevirdiler”

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BAŞKANLIK SİSTEMİ KOCAELİ ESNAFINI YIKTI’’

Tahsin Tarhan, “Bir sene önce, yeni sistem geldiğinde şahlanacağız diyenler, Başkanlık sistemi gelince esnafımızın yüzü gülecek diyenler, bugün Kocaeli esnafının yüzüne nasıl bakacaklar. Türkiye genelinde bir yılda işyeri sayısı, yüzde 1.8’e karşılık gelen 34 bin azaldı. Son bir yılda işyeri sayısı en çok azalan il 2.000 ile Kocaeli oldu. Borçsuz esnaf neredeyse kalmadı. Esnaf kredi kartıyla eşten dosttan aldığı borçla dükkan kirasını öder hale getirildi’’ ifadelerini kullandı.

‘’İNŞAAT SEKTÖRÜ BİLE DAR BOĞAZDA’’

Tarhan, “Her fırsatta söylüyoruz ne yazık ki dinleyen olmuyor. Çünkü inşaat sektöründe rant çok büyük. Yol, köprü, havalimanı yapmaktan vazgeçmediler, Türkiye’yi şantiye alanına çevirdiler ama inşaat sektörü bile artık bu sistemi kaldıramıyor. 1 yılda en hızlı azalan sektör yüzde 29.5 ile bina inşaatı sektörü olmuştur. Bu sektörü, bina dışı yapıların inşaatı ve ev içi çalışanların faaliyetleri sektörleri izlemektedir. Yani kale içeriden yıkılıyor” şeklinde konuştu.

‘’ENFLASYON RAKAMINI KOCAELİ ESNAFINA AÇIKLASIN’’

Tarhan, “Enflasyon rakamları tek haneli rakamlara indi demekle piyasaların ateşi düşmüyor. Mutfaktaki enflasyon ne yazık ki açıklanandan çok farklı. Kocaeli gibi bir şehirde bir senede 2000’den fazla esnaf kepenk kapatıyorsa hiç kimse enflasyon tek haneye indi dememelidir” dedi.