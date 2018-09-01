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Tahsin Tarhan'ın Barış Günü Mesajı

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın 1 Eylül Dünya Barış Günü İle İlgili Basın Açıklaması

Tahsin Tarhan'ın Barış Günü Mesajı

01 Eylül 2018 Cumartesi 13:36

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 Dünyanın en güzel olgusu her zaman, tüm tarihi süreçlerde BARIŞ olmuştur. 

Coğrafyanın kader olduğu Anadolu topraklarında barışı tesis etmek için yüce milletimiz çok defalar bedel ödemiş ve her seferinde barış şarkılarını avaz avaz söylemeyi başarmıştır. 

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Yurtta Sulh, Cihan’da Sulh” diyerek, ülkelerin uygulaması gereken temel felsefeyi bizlere aşılamıştır. 

Dünyanın neresinde bir savaş yaşansa, o savaşın acıları tüm insanlığı etkiliyor. Bu yüzden Barış herkesin ortak paydası olmalıdır. 

Öncelikle ülkemizde, orta doğuda ve tüm dünyada gözyaşının, savaşın olmadığı, sevginin, huzurun egemen olduğu, savaş ve terör olaylarının yaşanmadığı bir dünya yaratabilmek hepimizin mücadelesiyle gerçekleşecek umuduyla 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutluyorum”
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