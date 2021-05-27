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Tahta Kalemlerinde neler aramalı?

Parlak bir yüzeye sahip olan yazı tahtalarına yazı yazılmasına yarayan ve yazı yazılan yüzey üstünden rahat bir şekilde silinebilen kalemler tahta kalemi olarak isimlendirilir. Bu tahta kalemlerin içerisinde özel mürekkepler bulunur. Uç kısımları çoğunlukla lif ismi verilen malzemeden üretilir. Uç kısmına özel bir mekanizma sayesinde mürekkep aktarımı gerçekleşir.

Tahta Kalemlerinde neler aramalı?

27 Mayıs 2021 Perşembe 22:01

Parlak bir yüzeye sahip olan yazı tahtalarına yazı yazılmasına yarayan ve yazı yazılan yüzey üstünden rahat bir şekilde silinebilen kalemler tahta kalemi olarak isimlendirilir. Bu tahta kalemlerin içerisinde özel mürekkepler bulunur. Uç kısımları çoğunlukla lif ismi verilen malzemeden üretilir. Uç kısmına özel bir mekanizma sayesinde mürekkep aktarımı gerçekleşir.

Günümüzde pek çok özelliğe ve renk çeşidine sahip tahta kalem bulunur. Tebeşirler yerine, alternatif olarak tahta kalemi geliştirilmiştir. Tebeşirlerden yayılan tozun yutulması gibi durumları ortadan kaldırdığı için tahta kalemleri oldukça fazla tercih ediliyor.

Tahta Kalemi Çeşitleri

Tahta kalemleri oldukça küçük ve hafif oldukları için dilediğiniz alana rahat bir biçimde götürebilir ve pratik bir şekilde kullanabilirsiniz.

Bunun yanında, tahta üstünden çok pratik bir biçimde silinebilen tahta kalemler, kalem ile çizilen tahta üstünde de kalıcı bir iz bırakma gibi bir durumun olması söz konusu değildir. Tahta kalemlerinin üzerinde bulunan kapak aracılığıyla mürekkep akma ya da kuruma gibi durumlar yaşanmaz. Tahta kalemlerine https://www.guvensanat.com/tahta-kalemi adresinden ulaşabilirsiniz.

 



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