Takviye dersler başlıyor!

Gebze Belediyesi tarafından İstasyon ve Beylikbağı Bilim Sanat Merkezlerinde ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen destek eğitim dersleri için kayıtlar sürüyor.

Kayıt için detaylı bilgi İstasyon Bilim Sanat Merkezi 0262 655 25 54 ve Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi 0262 642 18 95 telefon numaralarında…

Gebze Belediyesi tarafından İstasyon ve Beylikbağı Bilim Sanat Merkezlerinde ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen destek eğitim dersleri için kayıtlar sürüyor. İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik okul derslerine destek niteliğinde gerçekleşen eğitimler, haftanın her günü belirlenen saatlerde dönüşümlü olarak gerçekleşecek. Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Türkçe branşlarında destek derslerine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin bizzat İstasyon veya Beylikbağı Bilim Sanat Merkezlerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.



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