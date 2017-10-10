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Takviye dersler başlıyor!

Gebze Belediyesi tarafından İstasyon ve Beylikbağı Bilim Sanat Merkezlerinde ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen destek eğitim dersleri için kayıtlar sürüyor.

Takviye dersler başlıyor!

10 Ekim 2017 Salı 14:42

Kayıt için detaylı bilgi İstasyon Bilim Sanat Merkezi 0262 655 25 54 ve Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi 0262 642 18 95 telefon numaralarında…

 

Gebze Belediyesi tarafından İstasyon ve Beylikbağı Bilim Sanat Merkezlerinde ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen destek eğitim dersleri için kayıtlar sürüyor. İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik okul derslerine destek niteliğinde gerçekleşen eğitimler, haftanın her günü belirlenen saatlerde dönüşümlü olarak gerçekleşecek. Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Türkçe branşlarında destek derslerine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin bizzat İstasyon veya Beylikbağı Bilim Sanat Merkezlerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.


KAYIT İÇİN GEREKENLER


Geçtiğimiz yıl başlayan uygulamadan oldukça güzel sonuçlar elde ettiklerini ifade eden yetkililer, öğrencilerin ve velilerin kurslara olan ilgisinden oldukça memnun. Takviye dersler için kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kimlik fotokopisi ve bir adet vesikalık fotoğraf ile kayıt merkezlerine başvuruda bulunmaları yeterli. Kayıt için detaylı bilgi İstasyon Bilim Sanat Merkezi 0262 655 25 54 Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi 0262 642 18 95 telefon numaralarından verilmekte.

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