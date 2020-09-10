banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Talep eden kurumlara Covid-19 eğitimi veriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, talep eden kurumlara Covid-19 tedbirleri kapsamında eğitim semineri veriyor

Talep eden kurumlara Covid-19 eğitimi veriliyor

10 Eylül 2020 Perşembe 11:44

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bilim Kurulu tavsiyeleri üzerine aldığı yüz yüze eğitim planlaması öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, talep üzerine özel bir anaokulu personeline Covid-19 tedbirlerine yönelik eğitim verdi. Büyükşehir tarafından kurumlara yönelik verilen eğitimde Covid-19 virüsünün tanımı, bulaş riskleri belirtileri, kurumda alınabilecek önlemler, oyuncakların temizliği, el hijyeni, bebek ve küçük çocukların bakımında alınması gereken önlemler, çocukları taşıyan servis araçlarında alınması gereken önlemler, temizlik ve dezenfeksiyon gibi başlıklarda eğitim veriliyor.

 

“BÜYÜKŞEHİR’DEN EĞİTİM TALEBİNDE BULUNDUK”

Eğitim talebinde bulunan özel anaokulu müdiresi Zeynep Emiroğlu, “Covid-19 tedbirleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamış olduğu eğitim semineriyle ilgili talepte bulunduk. Okul öncesi eğitiminde bilindiği gibi çalışan anne ve babalarımızın çocuklarını güvenli bir ortamda eğitimlerine devam ettirmeleri çok önemli. Bilindiği gibi virüsün bulaşma riski yüksek, bunun bilinciyle eğitimleri çok önemsiyoruz. Alınması gereken tedbirler konusunda gerekli olan tüm çalışmayı yapıyoruz. Büyükşehir’e de gerçekleştirdiği eğitim için çok teşekkür ederim” dedi.

 

“KURUMLARIN TALEPLERİ ÇOK SEVİNDİRİCİ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Okullarda eğitim başlamadan önce kurumların bu tür talepler bulunması çok sevindirici. Onların tedbirler alması ve salgının yayılma riskine karşı personellerini bilinçlendirmesi, ne kadar işlerine hassasiyet gösterdiklerinin kanıtıdır” denildi.

 

EĞİTİM TALEBİ 153 ÜSTÜNDEN

Büyükşehir Belediyesi Covid-19 tedbirleri kapsamında olabilecek eğitim taleplerine yönelik eğitimler vermeye devam edecek. Eğitim talep edecek olan kurumların 153 Çağrı Merkezi’ni aramaları yeterli.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
800 Kandıra hat seferleri son buluyor 800 Kandıra hat seferleri son buluyor
FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı
Arazi yangını hurda araçlara sıçradı! Arazi yangını hurda araçlara sıçradı!
Minibüs devrildi; 3 yaralı Minibüs devrildi; 3 yaralı
Gebze'de makilik alanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi Gebze'de makilik alanda çıkan yangında 3 kişi...
"Karamürsel’de Ekilmeyen Tarım Arazisi Kalmasın"...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

800 Kandıra hat seferleri son buluyor
UlaşımPark, Kandıra sahil hatları olan 800C, 800K ve 800CK, 13 Eylül 2020 Pazar günü son seferini yapacak...

Haberi Oku