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Tam Kapanma Döneminde Marketlerde Satılan Ürünlere Kısıtlama

Perakende olarak inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satan marketler, tam kapanma sürecinde bu ürünlerin bulunduğu reyonları kapatacak Kocaeli'de, tam kapanma sürecinde, marketlerde gıda ve temizlik dışı bazı ürünlerin satışı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandı.

Tam Kapanma Döneminde Marketlerde Satılan Ürünlere Kısıtlama

30 Nisan 2021 Cuma 09:46

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Mayıs pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde kent genelinde alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirdi.

İlave tedbirlere ilişkin toplantıda alınan kararlar Kocaeli Valiliğinin internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan işyerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olmasına, bu reyonların ve bulundukları katların kapatılmasına, müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Söz konusu kurul kararında, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.





AA
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