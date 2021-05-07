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Tam Kapanmada Hummalı Çalışmalar

Gebze Belediyesi Fen İşleri, tam kapanma günlerini hizmete dönüştürüyor.

Tam Kapanmada Hummalı Çalışmalar

07 Mayıs 2021 Cuma 10:25

 

Gebze Belediyesi Fen İşleri, tam kapanma günlerini hizmete dönüştürüyor. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçenin dört bir yanında bakım, onarım, tadilat ve asfalt serim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Osman Yılmaz Mahallesi 606 sokakta bulunan beton merdiveni baştan aşağı yenileme çalışmasına hız veren Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ayrıca, Barış Mahallesi 1806-1807-1808 sokaklar ve bağlantılarında sıcak asfalt serim çalışmasını tamamladı. Kış şartları nedeniyle aşınan yollarda yaya ve araç trafiğini daha konforlu hale getirmek için asfalt serim ve kaldırım imalatı çalışmalarını sürdüren Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, makine parkına eklenen yeni araçlarla kırsal mahallelerde yeni yol açma işlerine devam ediyor. Gebze Belediyesi Fen İşleri müdürlüğü yetkilileri çalışmaların belirlenen program dahilinde tam kapanma günlerinde hızlanarak devam edeceği bilgisini paylaştı. 












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