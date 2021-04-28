Tam Kapanmaya Son 1 Gün

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyordu. 26 Nisan'da yapılan Kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla halka duyuruldu.Cumhurbaşkanı, 17 Mayıs pazartesi 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceğini bildirdi. Alınan karara göre, üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerleri faaliyetlerine ara verilecektir.





29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerler bu hizmete devam edecektir.

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